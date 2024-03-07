下半年将办青年政策论坛 让年轻人为国建言献策

政府将在今年下半年举办青年政策论坛，让青年小组的成员针对国家政策分享看法、收集反馈并提出建议，预计将有超过2000名青年参与。

在新加坡携手前进运动下，文化、社区及青年部和全国青年理事会去年成立青年小组（youth panels）。贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期四（3月7日）在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时说，设立青年小组是为了给我国青年创造更多空间，让他们自主参与国家建设，为发展建言献策。

“青年小组不仅可以直接决定他们要解决的问题，还能得到政府机构的支持，获取各机构的政策考量、专业知识和数据，为他们的商议过程提供信息。”

预计逾2000名青年参与

除了青年小组成员之外，预计将有2000多名青年通过青年小组的活动参与今年下半年举行的青年政策论坛。

在论坛中，小组成员将向其他青年介绍他们的政策想法、听取反馈，并最终确定他们的建议。这些建议可能会提交议会进行进一步辩论，或由政府通过其他渠道，如书面答复予以处理。

陈圣辉透露，在过去五季的青年行动挑战中，当局已为1000多名青年和280多个青年项目提供资金，帮助他们研究如何应对可持续发展、社会孤立和心理健康等问题。 这些项目为社区带来了积极成果。

为青年提供就业等督导服务的Mentoring SG今年计划将企业合作项目增至300个。陈圣辉说，接下来还将与更多理工学院和工艺教育学院合作，为企业提供更多回馈渠道与途径。

在心理健康方面，由新加坡心理健康网络推动的社区互助圈目前扩大至12个，超过600人接受培训，并已为3000多人提供支援。