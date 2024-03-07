陈圣辉：设立强大社会集体项目 多方多元援助低收入家庭

新加坡社区基金会与社会及家庭发展部以及公益金合作，设立强大社会集体项目（Collective for Stronger Society），结合捐赠者、私人和公共领域机构的力量，通过推出多元援助项目，携手提升低收入家庭。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期四（3月7日）在国会拨款委员会辩论文社青部开支预算时作出这项宣布。

陈圣辉指出，通过这个集体项目，捐赠者可以开展帮助低收入家庭的活动；将他们的资源分配给非营利组织、社会企业和其他开展社会影响力的活动的合作伙伴；以及找出现状中的差距，并提出新解决方案，来解决社会中未获满足的需求。

通过计划 满足低收入家庭需求提高生活水平

该项目将采取全面方法，通过满足低收入家庭各种需求的计划来提高他们的生活水平，包括支持儿童的教育和发展，加强就业准备和结果，以及增强健康并提高幸福感。

新加坡社区基金会将在今年晚些时候公布更多详情。

同时，文社青部和全国志愿服务与慈善中心（NVPC）联合新加坡工商联合总会（SBF）旗下的环境、社会和治理（ESG）协调办公室，支持企业在回馈社会方面发挥更大作用。

除了创造经济价值之外，企业还可以促进社会或共同利益，例如改善人们的健康，并在社区间建立更亲密的联系。

NVPC和SBF的ESG协调办公室将携手SBF网络中的2万8000家公司开展推广工作，以支持企业采用可对社会产生积极影响的商业模式和最佳做法。

陈圣辉提到，自2018年以来，已有近10万名志愿者为全国24家义工综合中心（Volunteer Centre）服务，共惠及超过60万名受益者。“这些人在他们长大且心爱的社区提供同伴支持并回馈社会。”

文社青部也将与国家福利理事会，以及新加坡社科大学合作，帮助义工综合中心开展活动、培训志愿者，利用他们的专业技能和特长来满足具体的社区需求。