牛车水五脚基节本周末回归 重温昔日情怀

在牛车水享用和学习烹煮传统美食、玩童年游戏、观赏各大方言的戏曲表演，以及参观历史展览等，“五脚基节”本周末回归，重现牛车水1900年代的喧嚣与繁华，让公众重温昔日情怀。

牛车水将从3月9日至17日举办“五脚基节”（Five Footway Festival）。

主办方这次与晚晴园—孙中山南洋纪念馆和华侨中学的学生合作打造特展，呈现五脚基历史、会馆和社团，以及牛车水的相关故事。特展也将带出早期移民如何在五脚基开展各行各业、会馆、文化、艺术及娱乐等活动。

对历史有兴趣的访客，可通过导览活动了解最古老建筑物的历史背景和五脚基早期景况，也能通过点香算费的讲古时间沉浸在民间故事中。“出发吧！新加坡旅游”（Let’s Go Tour Singapore）的导游将通过扮演早期下南洋的人物，带出牛车水当年的精彩故事。访客也可学习如何制作客家米酒、烹煮海南式黄梨炒猪皮，以及广东式的豆豉炒鸡肉。

活动具传承意义 借此推广本地产品

牛车水商联会执行董事林玉璇日前在五脚基节媒体预览活动上受访时说，这项活动具有传承的意义，希望借此推广本地产品，并向公众介绍牛车水昔日景象。她透露，去年参与活动的人数达到8万1000人。“我们希望更多旅客到来，也希望新加坡人更熟悉牛车水文化。”她提到，中国旅客如今可以免签到访，希望活动能吸引更多中国旅客参与。

所谓“五脚基”，指的是店屋周围的人行道。南洋一带气候多雨，早在1819年开埠之初，莱佛士就规定凡建在街道旁的店屋，屋子与马路之间，至少要有一条五英尺宽的有遮篷人行道，目的是要让行人免受日晒雨淋之苦。

随着时代的演进，店屋渐渐被组屋和高楼大厦替代，五脚基也逐渐失去了原有作用，目前只有在市中心和牛车水一带还能看到。