新加坡理工学院与业界合作 培养文创与传媒人才

为庆祝成立70周年，新加坡理工学院与创意和社区关怀领域的合作伙伴签署谅解备忘录，共同打造创新课程，为学生提供与行业相关的技能和经验。

新加坡理工学院星期四（3月7日）举办学院的媒体艺术与设计系毕业作品展，并与国家文物局签署谅解备忘录，合作将文化遗产内容整合入课程中，让学生有机会参观文物局属下博物馆、文化遗产机构等，也为学生提供到这些机构和部门的实习机会，以及进行宣传等。

新加坡理工学院也与金门创新（Kingsmen Creatives）和菲律宾的德拉萨—圣贝尼德学院（De La Salle-College of Saint Benilde）签署谅解备忘录，为学生提供更多带动变革的机会，帮助他们持续推动变革，推陈出新。

为培育创意和媒体专业人才，新加坡理工在活动上与新传媒续签为期三年的谅解备忘录，加强学生与本地媒体的互动与联系。

此外，新加坡理工学院在星期五（8日）70周年纪念的音乐节上，与社区关怀领域的合作伙伴SHINE青少儿童服务中心、慈善机构YouthHarmony和*SCAPE青年中心签署谅解备忘录，进一步加强由青年倡议的项目并展开合作。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉是当晚的活动主宾。

新加坡理工学院院长兼总裁苏卫华指出，通过与战略伙伴的合作，学院要培养一批充满创造力、热情和有见识的人才来应对未来的挑战。

为学生提供实战机会

王缘齐（20岁）和梁旖芯（20岁）都是媒体艺术与设计系三年级的学生，从小爱创作的他们去年有机会到不同的媒体制作公司实习，协助摄制影片和节目，他们说实习时获益良多，希望未来有更多平台让学生选择尝试。他们希望学校能和更多机构合作，提供更多平台让学生选择到不同的领域去实践学习。

王缘齐接下来想专注把影片调色的工作做好，他说：“年轻的我们要珍惜各种机会，尝试不同的平台和领域，并享受其中。”

梁旖芯的梦想则是在未来拍摄自己的影片，她说：“实习的经验让我了解，只要愿意尝试，那些曾经看起来很难做到的事情，其实我也能做到。”