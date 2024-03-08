躲后车厢偷渡新山被捕 男子马国监三个月后遣返本地

一名50多岁男子藏在后车厢从兀兰关卡偷渡到新山，东窗事发后在马来西亚被判坐牢。移民与关卡局澄清，男子是新加坡永久居民，遣返后于2月27日被控抵触移民法令。

综合马来西亚媒体报道，马来西亚关卡人员于2023年12月13日在新山苏丹依斯干达大厦，发现一辆马国注册迈威汽车的后车厢疑载有重物，侦破一起偷渡案。

两女子被指收男子3000元助偷渡

案情显示，当时车内有两名20岁的马国女子，其中一人是司机。一名50多岁的男子被发现藏匿在后车厢内，他未持合法证件，企图入境马国。

报道称，男子是新加坡籍男子，他在马国被控抵触移民法令后，被判监禁三个月。在扣除假期后，男子于2024年2月刑满出狱，被遣返新加坡。

新加坡移民与关卡局发言人星期四（3月7日）答复《联合早报》询问时澄清，男子并非新加坡公民，仅是一名永久居民。他在2月25日被遣返新加坡，移民局随即展开进一步调查并提控他涉嫌非法出境。

发言人透露，男子在2月27日首次出庭受审。

根据法庭控状，非公民的51岁男子陈秋华（译音），被指在离开兀兰关卡时没有向执勤的移民局人员出示旅行证件，擅自离开新加坡，因此抵触移民法令第5A（1）（b）节条文。

目前还不清楚被告的国籍，也不清楚他潜逃出境的原因。被告继续还押，案展下星期一（11日）再度过堂。

移民局发言人强调，移民局严正看待企图非法进入或离开新加坡的行为。

针对出境交通工具，移民局一般采取风险管理模式，以在安全检查、交通影响和通关手续之间取得平衡。“将重点放在入境的交通工具上，这也是国际惯例。”

发言人补充，移民局仍会抽查出境交通工具，以阻止和侦查企图非法出境的尝试，同时也会评估风险和以收到的信息，进行针对性检查。

根据移民法令，非法出境者可被判罚款高达1000元，坐牢长达六个月，或两者兼施。

涉案的两名马国女子被指收了男子3000元，协助他偷渡到马国，已被马国当局援引“2007年反贩卖人口和反贩运移民法令”提控。