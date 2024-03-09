孙雪玲：诈骗猖獗社会提高戒心 政府例常调研受影响

电信诈骗猖獗，民众为防骗子而提高戒心，政府的例常调研工作却因此而受影响。

领导跨部门反诈骗小组的内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期五（3月8日）在一场反诈骗讨论会说，社会及家庭发展部经常需要通过各种调研来了解国人的状况和需求，然而有些时候，即使负责调研的工作人员表明身份，仍然无法取得受访者的配合和信任。

她说：“诈骗行为正在逐渐损害社会互信，影响人们的正常沟通。”

孙雪玲指出，73%本地诈骗受害者的年龄在50岁或以下。从网上购物到使用社交媒体，从接听电话到寻找工作，人们在各种日常活动中都会暴露出心理弱点，容易被诈骗者利用。对于女性来说，行骗者最常见的是通过利用情感、提供居家工作机会和廉价网络购物来进行他们的阴谋。

她认为，社会各界应齐心协力，设法让每个人认识到各自的心理弱点，从而提升防范意识。

这个配合国际妇女节而举行的讨论会，由人民协会、资讯通信专才协会，以及国际科技公司思科（CISCO）合办，共有100多人参与，包括社区和机构代表，以及公众。

新加坡警察部队反诈骗指挥处助理局长叶葛心助理警察总监在会上介绍了10种当下最常见的诈骗手法，并提供了防止受骗的方法。

人协社区紧急应策与参与政务执行委员会审计员刑福莲（63岁）会后对《联合早报》说：“我的确感到诈骗活动有损社会信任，像今天这样的分享会对于提升防范意识非常有帮助。加强教育是解决问题的有效办法。”

公众吴来华（76岁，退休）说：“我感到现在人与人之间的防备心更重了，做任何事都要更加谨慎。”