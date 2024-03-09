远游16载不忘回国服役 20岁少尉获颁功勋之剑

李瑞章三岁时就随父母移居加拿大，七年前又移居新西兰，16年都在海外生活，却没忘记回国参加国民服役。

李瑞章（20岁）接受《联合早报》访问时透露，他的父母从小就向他灌输“好男要当兵”的概念，并且为他长大后回新加坡参加国民服役做好准备。

他举例说，11岁那年第一次回新加坡参加姐姐的婚礼时，母亲会用客机上的娱乐系统点播电影《新兵正传》给他看。父母也在2015年买下一套公寓，早期出租作为投资，等入伍后供他入住。

李瑞章入伍时，母亲也来新加坡陪他半年，帮他尽快适应新生活。周末回家时，母亲会做一手好菜给他吃，也用心倾听他的烦恼，并鼓励他凡事尽力做到最好。李瑞章的父亲是全科医生，在新西兰工作虽繁忙，但也会不时飞回新加坡陪他。

李瑞章获授少尉军衔，也获颁本届结业礼的功勋之剑（Sword of Merit）。只有表现最杰出的10%应届结业生可获此殊荣。“获知消息时，我感到惊讶……因为我的同袍也很优秀。我把它视为动力的泉源，也把它看作国民服役期间和今后职场上须坚持的高标准。”

他透露，过去九个月的训练让他掌握了软技能，成为空战军官（Air Warfare Officer）后将铭记两点：谦卑，虚心接受批评；心理承受能力须强大。完成全职国民服役后，他打算回新西兰奥塔哥大学（University of Otago）医学院深造，未来不排除回新工作。

会烘培做糕点曾经历职场磨练 女军官要以身作则领导士兵

获授中尉军衔的余雯敏（27岁）从小就对军旅生涯感兴趣，父母也支持她成为职业军人。不过，她决定先把精力放在学业，先后取得市场营销与公共关系学位以及糕点和烘焙文凭。

然而，踏入职场后，她发现自己更希望从事一份不是全天留在办公室的工作。2022年11月，她看到一张陆军工兵（combat engineer）的招募海报后，想起多年前就曾有过成为正规军人的念头，一番深思熟虑后，终于做出了这个决定。

余雯敏所处的训练连队，包括她只有两名女性。她说，军中非常强调纪律，好在教官和同袍都给予她很大的支持，“见习军官学校宛如我的第二個家”。

余雯敏下来将成为一名步兵军官。问及今后将如何领导下属，她告诉记者，自己将铭记三点：以身作则、关怀士兵、安全第一。

211名见习军官结业

包括上述两人在内的211名见习军官，星期六（3月9日）结业，其中陆军124人、空军64人、海军23人。

永续发展与环境部长傅海燕以检阅官身份出席结业典礼时致辞说：“全球环境变得越来越具挑战……虽然外交解决方案仍然是解决冲突和争端的主要途径，但我们还是需要一支强大而有能力的新加坡武装部队来保卫国家，让我国人民能够安心过日常生活。”