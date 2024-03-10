义顺组屋区养生村 居民互学技艺其乐融融

常言道，高手在民间。义顺组屋区一群居民，每周风雨不改聚集一起，向同区的“舞林”高手、缝纫达人、家常菜大厨等居民导师，免费学习绝活。

这些由居民自己主办、开放给附近公众免费参加的兴趣班，在义顺72街第765座组屋底层的养生村持续了七年多，深受欢迎。这里不仅是社区正能量的磁场，更成了许多独自在家的年长者踏出家门的推动力。

2016年，义顺保健集团与圣路加乐龄关怀（St Luke’s ElderCare）联合发起养生村（Wellness Kampung）的概念，把义顺三个组屋底层装修成养生村活动中心。除了上述地点，另两处在忠邦第115座和义顺东第260座组屋底层。每个中心由一名固定经理负责协调事务，所有活动都由居民自行举办和招徕“学生”。

截至2023年底，三个养生村上门并登记的居民超过3200人。养生村门户开放，不强制进出或参加活动者先登记，因此估计确切使用人数远超这个数目。中心经理说，人多时，一天有120人，平日也有30人进出。

暂不开设更多养生村

义顺保健集团人口保健与社区转型部助理主任蔡宜雯说，虽然这种寓康乐于健康的模式广受欢迎，也培养了一群忠实追随的居民，但他们现阶段暂不准备开设更多养生村。

“我们目前没有计划把更多未充分利用的空间，如组屋底层改成养生村，但我们会继续采用这种模式，与更多组屋区的居民合作，可以是随机形式，让居民参观的时候顺道相互交流。”

村里的长青活动首推晨运班和下午的歌唱班，其他有手工、烹饪、缝纫、绘画、书法、水墨画班等。没课时，居民也可到中心玩游戏卡。

养生村经理胡耀家说，社区里，每个人都是资产，各有长处，组织起来，就成了这个包容所有人的地方。（邝启聪摄）

从开始聘请保健促进局的导师来教导居民运动，到现在由已经上过课的学生轮流带领，自启用以来就一直担任第765座养生村经理的胡耀家（68岁）说，本着“开心下来、开心回家”原则，居民的参与进一步发挥社区自发互助的精神。歌唱班每月还会到乐龄护理中心或医疗机构义务献唱。

“社区里每个人都是资产，各有长处，组织起来，就成了这个包容所有人的地方。”

居民为居民设计活动

蔡宜雯说，养生村多年来最大变化之一，是由居民为居民设计的活动越来越普遍。那些不受欢迎或不合适的活动，会因学员少而自动淘汰。

养生村里，由居民为居民设计的活动越来越普遍，像家庭主妇蔡丽金（站立者）负责的手工班，开了快四年，每班爆满。（邝启聪摄）

家庭主妇蔡丽金（58岁）每周至少到养生村两次，教六名居民做手工。巧手的她，能把袜子、塑料袋、吸管等缝缝绑绑成娃娃或纸巾盒等。

2017年，她经朋友介绍，到养生村上水墨画课。班上一名同学因手工特别好，获中心经理推荐开班。这位同学拉了她壮胆，同学没当导师，她却当了快四年的手工班老师，学员年龄从40多岁到80岁。

她说：“我很喜欢现在充实的生活，越做越开心，尤其帮学员完成某个作品时，满足感更大。”

蔡丽金（坐着右三）教得开心，学员也学得愉快，难怪68岁的中心经理胡耀家（站立者）无意退休。（邝启聪摄）

蔡宜雯说，养生村固定活动除了让居民有共聚的理由，每周喝汤补充蛋白质或护士定期安排健康讲座等，对独居老人尤为有帮助，间接发挥相互照应的守望精神。

中心租金由圣路加乐龄关怀资助，经理薪金和水电费则由义顺保健集团承担。不少居民也常乐捐给中心的公共基金，作为租用场地费。