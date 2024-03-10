东欧女子涉偷赚 百元卖酒陪聊天

有东欧女子涉嫌在驳船码头酒吧非法打工，诱男顾客付100元购买玛格丽特鸡尾酒，以“换取”跟她们聊天的时间。

尽管当局持续打击全岛娱乐场所的违法活动，近期驳船码头一带酒吧仍被发现有外国女子非法打工，引起了广泛关注。

据《海峡时报星期刊》报道，这些外国女子大多来自东欧国家，如俄罗斯、乌克兰、格鲁吉亚和白罗斯。记者日前连续四天走访了沙球劳路（Circular Road）的一家酒吧，就发现了有外国女子在酒吧外“上班”。

据观察，这些女子通常会让男顾客付100元购买一杯玛格丽塔鸡尾酒，客人在喝完饮料前，可与她们聊天共度欢乐时光，酒钱则是直接交给酒吧员工。据了解，这种安排有时也会涉及提供性服务。

据报道，这是附近唯一一家有东欧女子出没的娱乐场所，每晚有约15名女子穿着紧身衣服、化着浓妆，聚集在酒吧外。每当雨天时，就算酒吧里的客人很少，女郎也会在酒吧外坐上几个小时，貌似在等待客人上门，但当有警车驶过时，她们就会快速回到酒吧内。

3月6日，《海峡时报》记者观察到有两名顾客在接近午夜时分进入酒吧，坐在外面的三名白人女子见状，立即尾随他们。

一名自称是酒吧主管的男子说，他们的顾客主要包括洋汉和在驳船码头一带工作的民众。

他最初否认这些女子在酒吧工作，称她们大多是客人。但他之后又补充道：“据我了解，只要她们有工作准证，就可以（在酒吧）工作。”

然后他又称，将与运营团队核实这些持旅游签证的女子是否有在酒吧工作。

根据法令，外国人在本地工作必须持有有效的工作准证，商家雇用没有有效工作准证的外国人可能面临高达3万元的罚款，长达一年监禁，或两者兼施。

此外，在本地经营KTV和夜总会必须持有娱乐准证，持牌人也须确保顾客和其他人不违法，包括不抵触卖淫相关法律。截至2024年3月，全岛约有1300家持牌的公共娱乐场。

《新明日报》记者星期天（3月10日）早上走访上述酒吧，附近商家透露它原本是一家KTV酒吧，五个月前转型后，便有较多洋汉光顾。

有商家指，上述的东欧女子有的看起来很年轻，年仅二三十岁，但表示不知道对方是否非法工作。

完整报道，请翻阅2024年3月10日的《新明日报》。