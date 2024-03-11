打人却诬告对方非礼女友 男子坐牢八周外加40天

一名男子在假释期间挥拳殴打路人，事后与女友串谋向警方谎称女友被路人非礼，警方调阅电眼画面后戳破两人的谎言，男子被判坐牢八周外加40天。

被告陈杰和星期一（3月11日）在国家法院，承认一项蓄意伤人和一项向公务员提供假资料的控状。由于他在假释期间犯案，因此除了八周监禁，法官也判他另外坐牢40天。被告的女友陈秋雁（24岁）因提供假资料给警方，早前认罪后被判坐牢一周。

误以为女友被盯 挥拳打向受害者

这起事件发生在2023年8月11日晚上约10时34分，在劳明达街的人行道上，被打伤的路人是孟加拉籍男子扎曼。

之前犯下蓄意重伤他人罪行的陈杰和，在案发两个星期前获准假释出狱。案发时他与陈秋雁走在街上，扎曼则边走路边看手机，注意到陈杰和与陈秋雁从反方向走来便站到一边，让两人先过。

双方擦肩而过时，陈杰和以为扎曼盯着女友看而质问他，尽管扎曼矢口否认，陈杰和还是挥拳朝后者左脸打去。扎曼被打后推开陈杰和，马上致电向朋友求助，陈杰和与陈秋雁则赶紧离开现场。

商量后决定谎称女友被非礼

由于陈杰和近期才获得假释，他与陈秋雁担心警方如果知道他打伤扎曼，他可能会有麻烦。两人商量后决定，若警方前来问话，陈秋雁就称自己被扎曼非礼，以试图误导警方的调查方向。

扎曼与朋友在案发一带寻找陈杰和与陈秋雁，发现两人后立即报警。面对警方问话，两人撒谎指扎曼非礼陈秋雁的臀部，陈杰和一气之下才会动手打人。

警方过后展开调查，调阅案发地点电眼捕捉到的画面，结果发现扎曼没有非礼陈秋雁。陈杰和与陈秋雁再次被警方问话，两人最终承认串谋提供假口供给警方。

陈杰和在法官下判后，通过代表律师表示陈秋雁将在5月产下两人的第一胎，为此恳求法官让他展期入狱服刑，获得法官批准并将他的入狱日期定为5月20日。（人名译音）