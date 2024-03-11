来新旅游欠3万元赌债 男子涉自导自演绑架勒索姑姑被控

来新加坡旅游欠下3万元赌债，中国男子涉嫌自导自演绑架戏码向姑姑骗取赎金，星期一（3月11日）被控上法庭。

中国籍被告刘昌建（译音，33岁）星期一在国家法院被控一项欺诈罪。

新加坡警察部队星期一发文告指出，警方在2024年3月9日接获报案，指一名33岁中国籍男子遭绑架。该名男子到新加坡旅游，原定3月6日回返中国，但却没了消息。

姑姑接绑架短信 向新加坡警方求救

男子的姑姑后来通过微信收到短信，内容指侄儿遭到绑架，要求她支付3万元人民币（约5552新元）赎人。为了提高可信度，对方还在短信里附上男子的旅游证件。

人在中国的姑姑收到短信，马上通知男子的父亲。后者担心儿子安危，于是越洋联络新加坡警方要求协助。

警方得知后介入调查，发现男子于3月1日入境新加坡后，因赌博欠下2万至3万新元赌债。为了翻本，他自导自演，上演了一出绑架戏码，向姑姑发出勒索短信，骗姑姑付钱赎人。

中央警署警员过后开始追查男子下落，并在接获报案三小时里，于滨海湾一带找到男子，他当时安然无恙。

男子最后分文未得，手机被警方没收进行调查。

男子不认罪

男子星期一早上被控后表明不认罪，案展3月25日进行审前会议。

欺诈一旦罪成，他将面临最长10年监禁和罚款。

警方强调严正看待任何涉嫌诈骗的行为，违法者将依法处置。

由于诈骗案猖獗，警方再次劝请公众在接到来历不明电话时，尤其是号码前有个“＋”符号的国际电话，应采取以下防范措施:

别理会这类电话及来电者的指示。政府机构不会通过电话或社交通讯平台要求公众缴付任何款项，或向你询问个人银行资料如网上银行密码。

外籍人士若接到自称是当地警方的电话，请向大使馆或最高专员公署确认来电者所言是否属实。

别在网上或电话里向来电者透露个人资料及银行详情。

先致电信得过的友人或亲戚讨论，因为你的情绪有可能影响你做出理智的判断。

公众可拨打警方热线1800-255-0000提供相关资料，或拨打999寻求紧急援助。公众也可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688，了解更多防范骗案信息。