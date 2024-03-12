华文授课 公共行政管理硕士课程望吸引更多国人报读

为了鼓励更多新加坡人修读以华文讲授的高级公共行政与管理硕士学位课程，新加坡国立大学李光耀公共政策学院近年有针对性地放宽学习年限，以及对语言使用的要求。这包括允许本地学员以部分时间方式进修，并用最多三年完成课程，以及让华文能力较弱的学员，用英文写论文和答卷。

学院希望对课程感兴趣的本地和区域人士不会因授课语言，或因必须兼顾工作和学习，担心无法在一年内完成课程而却步。

为期一年的高级公共行政与管理硕士学位课程从2010年起开办。近几年，课程每届招收60名至70名来自中国大陆、台湾、新加坡及东南亚等地的学生。一般上，新加坡学生约三四人，加上永久居民，本地学员不超过10人。

国大李光耀公共政策学院副教授顾清扬，也是高级公共行政与管理硕士学位项目主任。

他受访时说，近年报读课程的中国学员背景更多元，不仅有公务员，也包括企业或科技高管、投资家及社会组织领袖等。过去，这些学员年龄约四五十岁，如今一般学员是三四十岁，有年轻化趋势。

本地学员方面，则有前议员、政府部门或法定机构公务员、商会及基层组织领袖等，一般四五十岁。少数的三四十岁本地学生，英文能力比华文能力来得强。

许多本地青年对华文能力缺乏信心，顾清扬担心课程接下来招收本地学员，可能会更难。

“实际上，我们允许学生写论文或考试答卷用英文。课程用华语讲授，但学生参与其他环节能用英语发言和参与讨论……本地学员一般较忙，事业压力较大，课程几年前允许本地学生以部分时间修读，最长三年完成。”

他指出，中国学员通过课程了解世界、东南亚，尤其新加坡的发展和治理模式，本地和东南亚学生则可更深入了解中国的快速转变，以及与担任资深管理的中国学员直接建立联系。更多本地和东南亚学生的参与，也能为课程讨论增添多元视角。

“我希望课程不仅是一个学术项目，而且是一条连接新中的纽带。很多学员不纯粹为读一个硕士学位而来，不少已拥有硕士，甚至博士学位。他们想借这个平台接触不同背景的同学，互学互鉴，培养人脉，对未来事业发展建立更好的沟通桥梁。”

本届课程招生本月30日截止

本届课程招生本月30日截止。学院接下来有意举办公共论坛，加强对课程的宣传力度。

另一方面，南洋理工大学的南洋公共管理研究生院，目前有三个硕士课程以华文讲授，即高级管理经济学硕士、管理经济学硕士，及高级公共管理硕士学位，也提供部分时间修读选项。

南洋公共管理研究生院院长王珏副教授回复询问时说，学院的华文课程面向所有国家，但因为是华文授课，学生需要有相应的华文能力，多数还是以中国学生为主，但也有东南亚国家包括新加坡学生。

“总体来看报名的人数有略微增长趋势。我们的本地学生华文能力相当好，可以参与课堂讨论并完成作业。我们现在有提供部分时间学习的选项，方便本地学生兼顾工作与学习，也希望可以吸引到更多的本地学生报读我们的课程。”