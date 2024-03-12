非礼男病患判坐牢打鞭 男护士不满刑罚提上诉

男护士在男病患接受结肠镜检查后非礼对方，却在被问话时否认曾进入病房。他在罪行被揭发后，被判坐牢16个月和鞭打四下。被告不满罪成和刑罚，已提出上诉。

被告李毅望（译音，35岁）面对两项非礼的控状，指他在2018年10月31日，两次在伊丽莎白诺维娜医院内，非礼26岁男病患。被告早前不认罪，受审后裁定罪成，法官星期二（3月12日）在国家法院作出判决。

为保护受害男子，媒体不得报道任何会泄露他身份的资料。

被告事发时是Gutcare肠胃专科诊所的护士，职责是协助病患预约时间和办理出院手续等。

根据结案陈词，2018年10月，受害者因腹部不适到这家诊所看诊，之后收到被告私下发来的短信，指他有什么问题可以直接问被告。受害者认为这不妥，没有回复被告，选择自行致电诊所预约看诊时间。

受害者在同年10月31日，到诊所接受结肠镜检查，当时看到被告身穿白色上衣和深色长裤。

当受害者检查完毕还在病房恢复时，被告伸出“咸猪手”，两次非礼自己的私处。

受害者2021年2月出庭供证时指出，他第一次惊醒时，发现一名男子握住他的下体。他因感到惊吓，当下没有呼救，随后继续入睡。

不久后，他因有人再次握住他的下体而二次惊醒，并发现有闪光灯对着他的私处，而灯源相信来自于手机。他质问男子在做什么，对方立即停止行为，改揉他的腹部。

庭上透露，受害者当时没看清男子的样貌，但两次都看到非礼者穿着白色上衣和深色长裤。

受害者事后通知诊所其他护士，并通知父亲，父亲嘱咐他将事发经过都记录下来并报警。

根据法庭文件，被告被问话时，起初说未进入受害者的病房，但后来又改口说他有进入病房。

控方指出，被告撒谎的动机显然是意识到自己犯罪，因非法目的进入受害者的病房。证据显示，被告当日并没有被叫去协助受害者，被告也没有任何理由到受害者的病房内。

被告的代表律师代求情时则指出，被告并非预谋干案，两起事件也在短时间内发生，恳求法官判被告坐牢10个月和打鞭不超过三下。

法官最终判被告入狱16个月和打鞭四下。因不满罪成和刑罚，被告已提出上诉，目前以3万元获准保释在外。