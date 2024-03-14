首届全球反诈骗峰会 11国承诺加强抗骗活动和追索资产

新加坡连同10个国家发布公报，在高级别层面集体承诺对抗诈骗活动，捣毁犯罪网络，并加强追索骗案资产的合作。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明参加本月11日至12日在英国伦敦举行的首届全球反诈骗峰会（Global Fraud Summit）时，代表新加坡联合其他国家发布公报。

除了探讨加强追索跨境诈骗案的资产，新加坡和联合发布公报的英国、美国，以及日本等另10个国家，也承诺加大国际执法力度，促进业界与政府联手打击诈骗的合作，以及跨境信息的共享。

这个部长级国际峰会聚集超过150个政府、监管机构、非营利组织和业界代表，探讨诈骗和欺诈课题。谷歌、苹果、亚马逊等科技巨擘也派高管出席。

杨莉明星期三（3月13日）在伦敦接受新加坡媒体的视频访问时说，诈骗案在全球不断上升，包括新加坡在内的许多国家都面临这个问题。要打击这些不法之徒，跨境合作非常重要。

“全球反诈骗峰会为我们提供了一个非常好的平台，可以跟其他志同道合的国家一起商讨如何加强协作，把反诈骗的工作做得更好，这是我们共同的目标。”

她指出，反诈骗的挑战非常巨大，但至少可以跟目标一致的国家利用峰会平台，商讨未来的合作方向。

国际调查：2021年到2023年 每五人约一人受骗

针对各国如何加强追索骗案资产的合作，杨莉明说，国际刑警组织已定制协议，包括设置可互相联系的电话簿，“只要你拨打电话，有人会在另一端接听，这些行动很有帮助，因为（涉及的）都是跨境案件”。

她说，近期一个15个国家参与的国际调查显示，从2021年到2023年，每五人就有约一人受骗。新加坡的诈骗率虽没那么高，但仍慎重看待。

杨莉明也说，新加坡在打击诈骗活动方面的努力，在国际舞台上受到认可。她在峰会期间分享新加坡的举措时，一些国家认为我国的做法相当前卫，有借鉴价值。

她指出，对抗诈骗的工作很艰巨，深具挑战，但至少新加坡采取的方向是正确的。

杨莉明在内政部的文告中说，许多国家越来越关注日益上升的跨国诈骗案，这份公报是加强与其他司法管辖区和关键伙伴合作的重要一步，当中包括国际反洗钱金融行动特别工作组（FATF）和国际刑警组织，能促进大家共同打击诈骗。

她指出，公报展现出各国在加强执法对付诈骗团伙和提升追回跨国诈骗相关资金流程方面的集体意愿，也认可并促请业界发挥关键作用和加强反诈骗力度。

“国际合作是新加坡付诸战略行动、打击诈骗的关键组成部分，我们承诺在国内和国际舞台尽一分力。”

杨莉明在峰会上也与澳大利亚、意大利、新西兰、英国和美国的部长会面，重申双边关系，并加强在网络犯罪、数据安全，以及科学和创新领域的双边合作。