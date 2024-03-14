因发生口角 销售员暴打中风叔与友

销售员与男女顾客吵架，之后在电动扶梯再度狭路相逢，结果销售员上前质问60岁女顾客后把她的头压在墙上，还将她推倒后补上一脚，也拳打中过风的66岁男顾客头部，被判坐牢七周。

这起事件发生在去年8月21日傍晚6时30分，地点在榜鹅水滨坊的一间床单专卖店内。

被告吴伟耀（41岁，译音）案发时是小米品牌商店的销售员，他面对两项蓄意伤人的控状。

案情显示，案发当天约傍晚6时14分，男女伤者到小米商店里向被告咨询有关产品的详情，怎料双方发生口角，男伤者在离开前掏出手机拍下被告的照片。

被告之后向主管表示身体不舒服，获准提早下班回家休息。

岂料，被告在搭电动扶梯上楼时，看见男女伤者搭反方向的电动扶梯下楼。过程中，被告认为女伤者在瞪他，于是决定质问她。

被告在一家床单专卖店质问女伤者，她叫被告不要靠近她。岂料正当女伤者要离开时，被告抓着她的头部撞墙，之后再拳打她头部，导致她跌倒。

男伤者当时站在不远处，他见女伤者被打，打算上前帮忙，不料被告手脚更快，往男伤者头部左侧挥了一拳，还将他推倒在地。

由于男伤者曾中过风，女伤者起身要制止被告，但被告再次将女伤者推倒，在她倒地时往她头部再踢了一脚。

被告在女伤者尝试起身时，抓着她的手臂撞旁边的橱柜。

完整报道，请翻阅2024年3月14日的《新明日报》。