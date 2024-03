本地研究：简明问卷可及早测出幼儿自闭症风险

本地研究显示,现有的一份调查问卷可有效检测出幼儿是否有患泛自闭症障碍的风险,这有助于推动更系统化的自闭症检测,对有需要的儿童提供早期干预。

新加坡国立大学医院旗下的邱德拔—国立大学儿童医疗中心(KTP-NUCMI)与国大综合诊疗所的大规模研究显示,“改良版婴幼儿自闭症筛查量表”(附后续问题的修改版)(Modified Checklist for Autism in Toddlers, Revised with Follow-Up,简称M-CHAT-R/F)的问卷,可协助基层医疗机构更有效地测出幼儿是否有患泛自闭症障碍(Autism Spectrum Disorder)的风险。

这套问卷多年前在美国推出后,如今已在世界各地广泛使用。本地研究人员从2020年8月至2022年11月,在国大医院属下七家综合诊疗所评估此问卷的实际应用情况,期间共有5336名18个月大的孩子接受了筛查。这是本地第一个在综合诊疗所针对低风险幼儿展开的自闭症障碍研究。

自闭症案例近年在全球范围呈上升趋势,共约1%幼儿患上此症,上述调研的结果同这个全球比率吻合。受筛查的幼儿当中,约2%被测出有自闭症风险,当中约半数在进一步诊断后确定患有自闭症。

确诊平均年龄提早13个月

研究显示,自闭症患儿的确诊年龄平均为21.9个月,并平均在22.1个月大时开始接受治疗。这比早前研究所得数据快了不少;在2016年到2018年,自闭症患儿的确诊平均年龄是35.5个月,开始接受治疗则平均在42个月大的时候。

简明M-CHAT-R/F的问卷共有20题,家长或看护者只须回答‘是’或‘否’,可以在五分钟左右完成。

先驱综合诊疗所护理经理王丽萍受访时解释,问卷分数若是两分或以下(即有两题或以下的答复为‘是’),有关幼儿就算通过检测,无须进一步跟进。但若得分是八分以上,幼儿会直接转介到儿童发展中心,接受诊断和治疗。

为确保不遗漏任何需要帮助的幼儿,护士会与问卷得分三分至七分的有关看护者进一步沟通。她说,护士会更深入解释,并为看护者提供更多信息,确保他们没有误解问卷的题目。

旨在筛查没明显症状幼儿

国大医院邱德拔-国立大学儿童医疗中心小儿发育与行为科顾问医生拉姆库马尔(Aishworiya Ramkumar) 强调,这个测试的重点在于及早测出有自闭症风险的孩童,并让他们尽早接受治疗。

她说,很多父母对于让孩子接受正式的自闭症检测有所顾虑,但其实可先对孩子进行干预,改善自闭症状,之后再进行诊断评估也无妨。

“这个检测旨在筛查那些没有明显症状的幼儿。家长有时或许会没注意到孩子身上的一些自闭症迹象,这套问卷就能够帮助家长留意这些征兆。此外,问卷能给医疗人员更具体的依据,有助于幼儿转介过程。”

国大综合诊疗所高级家庭顾问医生郑明丽说:“我们要向家长们保证,这个筛查工具并不是诊断工具。换言之,问卷是用来识别那些需要进一步评估的幼儿,但不表示他们就一定患有自闭症。”

她指出,这套问卷可以使相关检测和转介过程更系统化,为医疗人员提供清晰的指引。她说,这份问卷是医生的额外工具,具有明确的评分系统,不仅能引导医疗人员采取下一步措施,也与现有自闭症检测系统相辅相成。

“我们希望这项研究的结果能够为未来的研究提供参考,探讨这种检测方式是否可以成为所有医疗场所的常规步骤。”

M-CHAT-R/F问卷自2022年8月已纳入所有国大综合诊疗所的服务,为18个月大的幼儿提供早期自闭症检测。