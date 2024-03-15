武吉班让法嘉购物中心翻新 预计2026年竣工

武吉班让的法嘉购物中心今年第四季翻新，这一改建与加建工程预计2026年竣工。中心用餐区将盖屋顶，座位区也会增加两倍。翻新工程加入永续发展概念，中心以后能收集雨水和太阳能，用于清洁工作与生产电能。

法嘉购物中心（Fajar Shopping Centre）改建与加建工程星期五（3月15日）举办揭幕仪式，建屋发展局接下来将为工程招标，整个工程预计要耗时20个月。

武吉班让区议员连荣华说：“从1997年成立至今，法嘉购物中心是当地居民购买生活用品和解决三餐的地方。因冠病疫情的关系，翻新工程被推迟了，希望中心翻新之后能提高居民生活素质与用餐体验。”

他说，住在中心附近的居民不时会受晚上举办的活动干扰，中心加建屋顶之后，除了为居民遮风挡雨，也有助减少噪音传播；中心还会增设风扇，中央舞台也会改造。

保留标志性檐形屋顶 有盖走道延长至法嘉站

改建与加建（Addition & Alteration）后的法嘉购物中心将吸引更多餐饮业者进驻，增加居民的用餐选项。购物中心将保留标志性的檐形屋顶（gable-shaped roof），它将结合玻璃与木材元素，建构让人耳目一新的设计；有盖走道则会获得延长，直达武吉班让轻轨列车法嘉站。

法嘉购物中心外观将保留标志性的檐形屋顶。（建屋发展局提供）

中心会设送餐员等候区与两个吸烟区域，访客用得最多的厕所也会翻新。购物中心翻新时会融入永续发展概念，新增储存雨水的储水箱（water tank），以清洗厕所或供其他清洁用途，上面会安装太阳能板，蓄积日光能来发电。

法嘉购物中心商联会副主席兼万翔中药行董事经理梁世强说，大部分商家支持改建与加建，他们无须负担任何工程费用。翻新会造成一些不便和产生灰尘，他建议居民打包食物回家吃，这有助避开一些不便。

中心上一次翻新是在15年前，目前至少有四个店面空置，希望未来会有新商家入驻。梁世强指出，中心会定期举办各种主题活动来凝聚居民，比如新春、中秋与卡拉OK聚会等，每次活动可吸引400人至500人。

商家支持改建与加建 但担心影响餐饮生意

卓名安（62岁，西餐摊老板）说，他支持改建与加建工程，不过担心影响餐饮生意；他说，年长者喜欢堂食，翻新期间可能就不来，而翻新工程时间不短。

叶和满（74岁，退休人士）说，在此居住超过40年，见证法嘉购物中心从无到有。他希望可以增加更多遮盖，为访客和路人遮日挡雨。他是环保人士，因此赞同收集雨水与太阳能。

符秀梅（59岁，家庭主妇）指出，法嘉购物中心老旧与肮脏，食物放在桌上会招来乌鸦，希望增设了屋顶可以杜绝这个问题。

翻新工程预计会影响明年的新春活动，当局已在构想替代方案，明年新春到来时，可能借用对面大操场办活动。