星展为客户“日锁”500万元 Money Lock申请者平稳增加

星展银行自今年2月底开放让客户锁住他们户头里的部分款项以来，申请这么做的客户平稳增加，平均每天有500万元的款项锁上。

三家本地银行，星展银行、大华银行，以及华侨银行2023年11月陆续推出“Money Lock”功能，让客户锁住指定户头里的存款数额，防止这些存款通过数码方式转出，避免客户坠入骗局时户头被掏空。

新加坡金融管理局早前受询时透露，截至今年2月15日，已有超过6万1000个户头使用这个功能锁住超过54亿元存款。

不同年龄层选择不同上锁方式

星展银行发现，不同年龄层倾向用不同方式锁住户头存款，60岁以上的客户选择开设新户头，60岁以下则选择直接锁上现有户头里的部分款项。

星展银行推出的“Money Lock”服务叫“digiVault”，一开始只让客户通过银行数码服务申请新户头来锁住款项。从2月23日起，客户可直接锁上原有户头里的指定款项。存入digiVault户头内的款项，一旦需要解锁备用，客户须要亲自到分行核实身份。

星展银行新加坡消费银行部董事总经理兼主管苏孝进回复《联合早报》询问时说：“超过75%使用digiVault的客户，在银行户头里有至少6万元存款，多数客户选择锁上40%至90%的款项。”

《联合早报》访问使用“Money Lock”功能的三家银行客户后发现，年纪较大的客户觉得开设新户头更安全，可将暂时不需要用的款项直接存入；较年轻者则喜欢能直接锁上户头部分存款的便利。

赖国仁（69岁，退休人士）说，开设新户头的利率长久下来可能不“划算”，但这样做让他更安心。“我和太太觉得把暂时不需要用的存款存入一个不同的户头是更好的选择，一旦堕入骗局也不会太担心。”

黄静伦（37岁，金融业）则认为，“锁上现有户头的部分存款更方便，不用另开户头，还能继续享有现有的利率，一举两得，而且用同一个户头让款项的流向更加清楚”。

银行职员习惯性多问几句 作为“最后一道防线”

星展银行滨海湾金融中心总行消费银行业务部副服务经理扎菲拉（Zafirah，35岁）受访时说：“我曾遇过较年轻的客户，因自己和父母有联名户头，担心若一天父母或自己被骗会失去存款，因此决定另外开设户头，这样一来，大家就不会随意使用另外一个户头的存款，并能更好地管理日常开销。”

扎菲拉目前还没有遇过因坠入骗局而前来分行试图解锁digiVault的客户，但却碰过数名因不同理由要求解锁的客户。

“这些客户多数是为了偿还一次性的大笔开销，例如缴付部分的房屋贷款；或突然须要拿出一大笔钱，例如为了缴付医药费等，一些客户还会带着医药费账单前来向我们证明。”

她说，银行不时提供训练和分享诈骗趋势信息，因此分行职员若察觉到不对劲，都会“多问几句”，以保护客户的利益。

“无论是因为实际的需求，而需要解锁或遭遇诈骗，我和同事都会和对方交谈，了解对方解锁或转账的真实原因，以便能更好地帮助他们，同时也担任起‘最后一道防线’的角色，避免顾客的款项被滥用或骗走。”