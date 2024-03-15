南大与陈笃生医院合作 为糖尿病患开发“安足”应用

杨烨

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发布 / 2024年3月15日 10:26 PM
南大和陈笃生医院针对糖尿病足而开发的手机应用取名“安足”（WellFeet），通过多语种为病人和看护者提供记录病情和学习相关护理知识的平台。（李姿仪摄）
南大和陈笃生医院针对糖尿病足而开发的手机应用取名“安足”（WellFeet），通过多语种为病人和看护者提供记录病情和学习相关护理知识的平台。（李姿仪摄）

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南洋理工大学和陈笃生医院合作开发针对糖尿病足的手机应用，用多语种为病人和看护者提供记录病情和学习相关护理知识的平台，从而帮助病患获得更好的照料。

糖尿病足及糖尿病足溃疡（diabetes foot ulcer）是糖尿病最严重的并发症之一，约19%至34%的糖尿病患者受影响，情况严重的话可能导致截肢。

为了更好地帮助这些患者，南大和陈笃生医院星期五（3月15日）推介它们联手开发的“安足”（WellFeet）新应用。开发团队指出，目前市面上缺少针对这类并发症的手机应用，安足则可帮助患者更好地了解糖尿病足溃疡的护理知识，以及他们在日常生活中应注意的事项，从而提升他们的生活品质。

据项目首席研究员、南大李光前医学院副教授何孝恩介绍，这些相关知识将通过问答和一两分钟短视频的形式呈现，其中的用语通俗易懂，且有英文、华文、马来文和泰米尔语版本，确保信息可触及大部分病患和护理者，并且易于理解。

患者和看护者乐意从安足学习相关知识

陈笃生医院内分泌专科顾问医生廖慧玲说，她的40名患者和看护者试用了安足软件，反馈相当不错。“当我跟他们说这是一个很容易使用、而且是专门为他们设计的应用后，很多人都乐意尝试。他们确实通过应用学到了一些知识。”

除了传达知识，安足还有拍照上传的功能，糖尿病患者可每天记录自己的足部状态，并传给医生了解病情。此应用也配有人工智能聊天窗口，方便使用者提问互动。此外，应用包含记录每日餐食、提醒用药时间等实用功能。

开发团队预计安足可在今年内正式推出，初期将通过医生推荐给糖尿病患者和看护者使用。

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