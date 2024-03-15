南大与陈笃生医院合作 为糖尿病患开发“安足”应用

南洋理工大学和陈笃生医院合作开发针对糖尿病足的手机应用，用多语种为病人和看护者提供记录病情和学习相关护理知识的平台，从而帮助病患获得更好的照料。

糖尿病足及糖尿病足溃疡（diabetes foot ulcer）是糖尿病最严重的并发症之一，约19%至34%的糖尿病患者受影响，情况严重的话可能导致截肢。

为了更好地帮助这些患者，南大和陈笃生医院星期五（3月15日）推介它们联手开发的“安足”（WellFeet）新应用。开发团队指出，目前市面上缺少针对这类并发症的手机应用，安足则可帮助患者更好地了解糖尿病足溃疡的护理知识，以及他们在日常生活中应注意的事项，从而提升他们的生活品质。

据项目首席研究员、南大李光前医学院副教授何孝恩介绍，这些相关知识将通过问答和一两分钟短视频的形式呈现，其中的用语通俗易懂，且有英文、华文、马来文和泰米尔语版本，确保信息可触及大部分病患和护理者，并且易于理解。

患者和看护者乐意从安足学习相关知识

陈笃生医院内分泌专科顾问医生廖慧玲说，她的40名患者和看护者试用了安足软件，反馈相当不错。“当我跟他们说这是一个很容易使用、而且是专门为他们设计的应用后，很多人都乐意尝试。他们确实通过应用学到了一些知识。”

除了传达知识，安足还有拍照上传的功能，糖尿病患者可每天记录自己的足部状态，并传给医生了解病情。此应用也配有人工智能聊天窗口，方便使用者提问互动。此外，应用包含记录每日餐食、提醒用药时间等实用功能。

开发团队预计安足可在今年内正式推出，初期将通过医生推荐给糖尿病患者和看护者使用。