英兰妮吁雇主调整人力措施 鼓励男雇员申请有薪陪产假

目前申请陪产假的在职父亲比率略超过半数，仍有提高的空间。协助管理国家人口及人才署的总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮重申，政府有意尽快规定雇主提供额外两周的陪产假期。

她呼吁雇主调整人力资源措施，尽可能鼓励男雇员使用陪产假。

今年1月1日起，父亲的有薪陪产假增一倍至四周。目前这额外两周的陪产假不是强制的，雇主可自行决定是否提供，雇员请假期间的薪资由政府承担。

不少企业已落实额外陪产假，但目前申请陪产假的在职父亲比率，仅略高于50％，仍有提升空间。

英兰妮星期五（3月15日）在星展银行举办的国际妇女节活动上致辞时说，养儿育女是夫妻的共同责任。研究显示，父亲更积极参与育儿过程，与促进夫妇婚姻满意度和孩子健康成长有密切关联。

英兰妮：政府会尽快规定雇主须提供额外陪产假

“政府也会尽快规定雇主须提供这额外的陪产假。我们目前也在积极探讨如何增加有薪育儿假期，并会同劳资政伙伴合作，考虑如何调整工作安排，确保请假雇员的工作有人代替。”

英兰妮指出，灵活工作安排是让雇员兼顾工作与家庭责任的重要措施，同时能让雇主充分发挥本地劳动队伍的潜力。拟议中的劳资政灵活工作指导原则，将建议企业通过适当流程，评估雇员的灵活工作安排要求，以及引导雇主以不同方式落实有关安排。

英兰妮鼓励本地公司建立亲家庭的文化，尤其为兼顾母亲和看护者责任的妇女提供更大支持。她强调，实行亲家庭措施不仅让雇员受益，也有助公司吸引和保留人才，以及提振员工士气。

星展银行今年1月起落实了四周的父亲有薪陪产假，风险管理部高级业务主任陈政良（30岁）在女儿今年1月初出生后，充分使用了这四周的假期。

“很多人认为已婚妇女生了孩子就须为家庭做出牺牲，肩负主要的育儿重担。我认为应改变这个观念。额外的陪产假让我能在孩子刚出生的那几周，与妻子分担育儿责任，从实际行动和精神上给予妻子支持。能暂时放下工作，也让我与女儿培养良好的亲子互动。”

除了有薪育儿假期，星展银行允许有新生儿的职员在家办公长达六个月，并且给予他们多达5000元补贴，以应付生子的医疗开销。

陈政良认为，雇主在政府现有措施的基础上，为迎接新生儿的职员提供额外支援，让他这个新手父亲备受鼓舞。