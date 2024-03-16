11岁女逃劫难 泣别母盼拥抱

狮城客结伴游沙巴，遇死神拦路，酿二死四伤，女死者遗体星期五（3月15日）运回狮城，11岁女儿逃死劫，灵堂上凝望慈母遗照，盼能再次“爱的抱抱”，场面令人鼻酸。

《新明日报》日前报道，车祸发生在星期一（11日）下午3时30分左右，地点是马来西亚沙巴州仙本那—斗湖公路约21公里处，六名死伤的狮城客年龄介于11岁至71岁。

当时，六人乘坐的小型旅巴与罗厘相撞，60岁狮城男李祥发与40岁越南籍女子吴郑玉容当场丢命，包括旅巴司机在内的另外五人受伤送院。

死者吴郑玉容的遗体星期五送返狮城，并于武吉巴督设灵。死者大姑子刘女士受访时指出，11岁侄女（受伤女童）事后因身心受创，一度沉默不语，在视频通话时不断哭泣，如今已经逐渐平复下来。

她透露，侄女从沙巴返回本地途中，也多次翻看手机内母亲的照片，甚至亲吻说“要和母亲抱抱”，让人心酸。

她指出，弟媳小时候就从越南来本地读书，生前在一家跨国公司担任会计，后来在同事介绍下，才与弟弟结识，并共结连理。

“弟媳生前最疼爱女儿，经常每年一起全家出游，由于是居家办公，和女儿相处的时间很多，两母女经常都会拥抱，感情非常好。”

刘女士说，侄女目前由外婆照顾，但外婆持有的是长期探访准证，到期后就必须回国，加上弟弟的伤势需要时间康复，所以自己和妹妹过后也将会协助照顾小侄女的起居。

据观察，受伤的11岁女童星期五下午守在灵堂，不时会凝望着母亲的遗照，双手合十，尽显内心的万般不舍，场面令人鼻酸。

完整报道，请翻阅2024年3月16日的《新明日报》。