“沉默英雄”奖开放提名 表扬默默为社会贡献的平凡人

新加坡“沉默英雄”奖项已开放提名，主办方呼吁公众提名默默为社会贡献却不求回报的平凡人。

陈嘉畯是2022年“沉默英雄奖”的其中一名获奖者，他一直关心孤寡老人，组织活动为他们带来欢乐，并帮忙协调发放健康餐食，还参与慈善组织的 “骑行不分年龄”（Cycling Without Age）活动，为年长者提供免费三轮车骑行服务。

目前他是新加坡沉默英雄校友会主席，召集过去的获奖者和入围者一起做更多善事。

成立于2014年的“沉默英雄”奖项由民间组织“新加坡民众协会” （Civilians Association of Singapore）颁发，目的是肯定在社会行善并作出贡献的平凡民众，今年迈入第11届，星期六（3月16日）开放提名。

希望激励国人 打造更有善心包容社会

该奖项由总统尚达曼担任赞助人，至今已颁发52个奖项，希望激励更多新加坡人发挥积极精神，推动新加坡成为更有善心和包容的社会。

在星期六举行的推介仪式上，超过100名居民前来参与现场的游戏和娱乐活动，主办方也为50个弱势群体家庭送出装有日常生活用品的礼包。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉是当天的活动主宾。他致辞时说：“我们希望通过本届的沉默英雄奖，表彰更多在生活中体现出高尚价值的平凡人，他们为人慷慨和不吝关怀别人，为大家的日常生活增添一份温暖和美好。”

2024年新加坡沉默英雄奖委员会主席颜佩佩说：“我们期待公众提名，发掘我们身边的许多沉默英雄，让我们作为一个国家携手共进。”

公众即日起至6月15日，可上网www.sgsilentheroes.com提交提名表格。奖项共有五个类别，即“仁慈之心”、“杰出成人”、“有为先驱”、“励志青年”和“富于同情心的外籍人士”。颁奖典礼将于9月7日在香格里拉酒店举行。