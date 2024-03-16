亚洲医药基金会捐24万元 为甘榜格南居民提供爱心早餐

早餐除了为一天的开始提供能量，与人共进早餐也有助促进人际交流，可以吸引年长居民，尤其是独居老人踏出家门。

甘榜格南的爱心联谊站营养早餐计划（LoveConnect All-Day Breakfast）星期六（3月16日）正式推出。每周一次的早餐分发活动，预计可帮助超过200名住在美芝路和哥罗福一带的居民。

这项计划自2022年12月起试行。周六上午9时至中午12时，义工会在美芝路第5座组屋的爱心联谊站分发食物给上门用餐的居民；每个月的第一个星期六除外。

由莱佛士医疗集团医护人员和职员成立的亚洲医药基金会（Asian Medical Foundation）与甘榜格南公民咨询委员会签署赞助协议，为计划提供24万元经费。在这之前，基金会也会不时捐赠食品和购物券给区内弱势长者，并为他们提供营养和健康咨询。

公民咨询委员会主席马顺平接受《联合早报》访问时说，他们帮助的主要是区内租赁组屋居民，以及其他有需要的家庭，例如须照顾成年特殊子女的年长居民。

计划试行初期，每周只有约五六十人来吃早餐，如今已增至约200人，提供的食物种类包括芋头粥、炒米粉、三明治、鸡蛋和水果等。

马顺平估计，亚洲医药基金会的这笔捐款可以维持计划至少两年的运作，现阶段的目标是把受益人数扩大至约300人、提供更多元化的餐点，以及若能招募到更多义工的话也会延长服务时间。

“不仅要让居民饱餐一顿，我们也希望可以吸引独居老人来吃早餐，防止社会孤立情况的出现，避免他们在家发生事情也没人知道。一些老人从开始时不愿意与陌生人拼桌，到现在还会邀请其他邻居一起过来。”

潘丽萍：构想设立社区餐厅 让居民在舒适温馨环境用餐

开展这项计划的想法出自负责甘榜格南事务的惹兰勿刹集选区议员、中区市长潘丽萍，她也出席了星期六的赞助协议签署仪式。

她在文告中说：“我和义工的构想是设立一个社区餐厅，让居民可以在一个舒适且有尊严的环境中坐下来吃上热腾腾的一餐，同时与邻居朋友联络感情，了解区内发生的事情。”

自从老伴2022年去世后，77岁的许春英便独自生活。她告诉记者，因为脚痛，她三年前就无法再当清洁工，现在由于怕跌倒也不敢去太远的地方，平时只能下楼坐坐。爱心联谊站刚好在她家楼下，所以她很喜欢这个每周六的早餐时间。