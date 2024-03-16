看护者联系网6月扩大到五新社区

夫妻之间白头偕老、相濡以沫总是人们对婚姻幸福最朴素的想象。遗憾的是，生活远比粉色泡泡来得真实且复杂。

七八年前，陈思贤 （75岁）患上了失智症，情况随着时间流逝只会愈发严重。因此，长期照看她的重担便落在了丈夫陈福钊（62岁）身上。

陈福钊说：“我希望看护者们遇到困难不要硬扛，一定要及时寻求帮助。逞强也许可以维持一段时间，但不是长久之计。”

人民协会下属的妇女执委理事会（Women’s Integration Network Council，简称WIN）星期六（3月16日）宣布将于今年6月进一步扩大WIN看护者网络，并涵盖五个新地区，即大巴窑西—汤申、友诺士、忠邦城、甘榜菜市，以及文礼。

2022年，WIN看护者网络成立并在六个试点地区建立基于社区的同伴支持网络，这些地点在亨德申—杜生、淡滨尼中、义顺东、凤山、武吉甘柏和丰加北。

参加看护活动者 逾七成是女性

根据照顾者联盟2022年的数据，参加看护者活动的人群中，71%是女性。

作为人协妇女执委理事会顾问，国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖致辞时指出：“在许多社会里，看护工作和照顾他人的责任都不成比例地落在女性身上，但在须要时，男性也应挺身而出。”

在试点阶段，共有300名看护者加入WIN看护者网络，男性有50人。

推出加强版护理配套 助看护者照顾家人也照顾自己

同时，妇女执委理事会也将与医疗机构合作，为看护者提供一个名为“更好的我们+”（Better Me Better Us Plus）的加强版护理配套。

除了可以参加营养、体重管理、心理健康等课题的工作坊和讲座，配套还包括乳腺癌和宫颈癌筛查，确保看护者在照顾家人时，也注意自身健康。

谈及面临的挑战，陈福钊受访时坦言：“在确诊初期，理解与接受妻子的病情，学习如何与她沟通、读懂她的需求，以及怎样更好地照顾她都需要很大的耐心和精力。”

尽管陈福钊后来聘请了女佣来分担部分看护工作，有些事情他仍坚持亲力亲为。“有了女佣情况会好一些，但有些事情，比如帮妻子冲凉，是外人无法代劳的。”

提起看护者支持网络与相关课程的作用，他说，照顾者互助培训课程会提供一系列的课程，例如如何改造家居陈设以更方便病人、看护者如何照顾自身情绪与健康等。

“我在课程中也学到了如何保护妻子的自尊。之前冲凉时，她不要我在场，拒绝我的帮助。于是，我就买了洗浴帘子，拉上后守在旁边，通过水声来判断她一切安好。”

根据医生的诊断，陈思贤现已属于中重度失智症了，陈福钊却说：“我有自己的判断标准，只要她还认得我，就还不算太严重。”

生活总是一地鸡毛，甚至苦涩难耐。但有了相互扶持、不离不弃的爱，便依然有一丝甜，有一缕希望。