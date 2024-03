看护者联系网6月扩大到五新社区

夫妻之间白头偕老、相濡以沫总是人们对婚姻幸福最朴素的想象。遗憾的是,生活远比粉色泡泡来得真实且复杂。

七八年前,陈思贤 (75岁)患上了失智症,情况随着时间流逝只会愈发严重。因此,长期照看她的重担便落在了丈夫陈福钊(62岁)身上。

陈福钊说:“我希望看护者们遇到困难不要硬扛,一定要及时寻求帮助。逞强也许可以维持一段时间,但不是长久之计。”

人民协会下属的妇女执委理事会(Women’s Integration Network Council,简称WIN)星期六(3月16日)宣布将于今年6月进一步扩大WIN看护者网络,并涵盖五个新地区,即大巴窑西—汤申、友诺士、忠邦城、甘榜菜市,以及文礼。

2022年,WIN看护者网络成立并在六个试点地区建立基于社区的同伴支持网络,这些地点在亨德申—杜生、淡滨尼中、义顺东、凤山、武吉甘柏和丰加北。

参加看护活动者 逾七成是女性

根据照顾者联盟2022年的数据,参加看护者活动的人群中,71%是女性。

作为人协妇女执委理事会顾问,国家发展部兼外交部高级政务部长沈颖致辞时指出:“在许多社会里,看护工作和照顾他人的责任都不成比例地落在女性身上,但在须要时,男性也应挺身而出。”

在试点阶段,共有300名看护者加入WIN看护者网络,男性有50人。

推出加强版护理配套 助看护者照顾家人也照顾自己

同时,妇女执委理事会也将与医疗机构合作,为看护者提供一个名为“更好的我们+”(Better Me Better Us Plus)的加强版护理配套。

除了可以参加营养、体重管理、心理健康等课题的工作坊和讲座,配套还包括乳腺癌和宫颈癌筛查,确保看护者在照顾家人时,也注意自身健康。

谈及面临的挑战,陈福钊受访时坦言:“在确诊初期,理解与接受妻子的病情,学习如何与她沟通、读懂她的需求,以及怎样更好地照顾她都需要很大的耐心和精力。”

尽管陈福钊后来聘请了女佣来分担部分看护工作,有些事情他仍坚持亲力亲为。“有了女佣情况会好一些,但有些事情,比如帮妻子冲凉,是外人无法代劳的。”

提起看护者支持网络与相关课程的作用,他说,照顾者互助培训课程会提供一系列的课程,例如如何改造家居陈设以更方便病人、看护者如何照顾自身情绪与健康等。

“我在课程中也学到了如何保护妻子的自尊。之前冲凉时,她不要我在场,拒绝我的帮助。于是,我就买了洗浴帘子,拉上后守在旁边,通过水声来判断她一切安好。”

根据医生的诊断,陈思贤现已属于中重度失智症了,陈福钊却说:“我有自己的判断标准,只要她还认得我,就还不算太严重。”

生活总是一地鸡毛,甚至苦涩难耐。但有了相互扶持、不离不弃的爱,便依然有一丝甜,有一缕希望。