高温或使精子质量下降 增早产风险和影响婴儿出生体重

长期处于高温环境，可能会导致男性精子的数量和质量下降，孕妇也会有早产的风险，婴儿的出生体重或受影响。

为研究高温对生育率的影响，新加坡国立大学杨潞龄医学院的多名学者展开Heatsafe研究项目。其中由人类潜能转化研究项目的研究员赵恒伟博士带领的团队，从2020年至今年3月的项目研究中，收集了818名男性的精子样本，也对超过3万名产妇的三个孕期阶段进行了分析。团队星期一（3月18日）向媒体介绍研究成果时指出，长期处在酷热环境，精子数量和质量有可能受影响，同时也有可能给孕妇带来早产的风险和导致婴儿的重量小于胎龄。

据了解，818名男性的精子样本大多数来自因有生育问题前去国大医学院男性学科部门寻求生育治疗的男性，也有小部分的样本来自正在接受化疗，并希望保存精子以备用的男性。团队将受试者的居住地址与最近的气象站相连，先是获取收集精子样本日期前90天的每日平均温度，因为精子的发育周期为90天。通过分析这些精子样本，团队发现那些处于高温环境14天至两个月的男性，精子数量偏低的风险会更高。处在高温环境一至三个月的男性，可能会有低浓度精子的风险。所谓的高温环境是指28摄氏度以上。

研究员：25岁至35岁男性精子质量比其他年龄层更低

赵恒伟受访时说：“在我们固有的认知，精子数量会随着年龄而减少，但这次研究发现25岁至35岁的男性比起其他年龄层的精子质量更低。我们猜想有可能是因为他们刚刚步入工作的不稳定性，或是工作环境常在户外等有关系。”

团队对超过3万名产妇的三个不同孕期进行分析，以评估早产和婴儿小于胎龄的风险。团队也随之询问超过300名孕妇在面对酷热天气时，日常生活中有哪些改变。其中，孕妇在第三孕期会更常开冷气，与孕前期相比增加了30%。另外，处于第三孕期的孕妇，选择减少户外活动时间的人比起孕前期的增加了12%，减少运动量的则增加了11%。

赵恒伟博士指出，孕妇应尽量减少在炎热气候到户外活动的次数，这相信能减少早产和婴儿小于胎龄等风险。

他也补充说，导致生育率低的因素有很多，长期处于高温环境导致精子质量低、早产和小于胎龄的问题只是其中的因素之一。