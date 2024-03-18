南大研究：人体内常见细菌可致胃癌

南洋理工大学最新研究发现，一种人体内常见的菌种咽峡炎链球菌，是导致胃癌的因素之一。

咽峡炎链球菌（Streptococcus anginosus）和其他细菌一样，常出现在口腔、咽喉、肠道和阴道中。它们偶尔会引起轻微感染，产生喉咙痛、皮肤感染等症状。对于有潜在健康问题或免疫系统受损的人来说，这种细菌可能会损害心脏或感染大脑。

咽峡炎链球菌诱发并刺激胃癌细胞生长

南洋理工大学和香港中文大学共同领导的一项以小鼠为对象的研究发现，咽峡炎链球菌与小鼠胃部感染有关，这种感染会造成细胞损伤和变化，已知会诱发胃癌。这包括胃炎，即胃黏膜受到刺激。这种情况会损害胃黏膜细胞，并导致其中一些细胞逐渐转化为癌细胞。

实验结果显示，细菌刺激了胃癌细胞的生长，在某些情况下，肿瘤的大小和重量都增加了一倍。但研究人员也发现，通过破坏细菌表面的一种蛋白质，能降低咽峡炎链球菌导致胃癌的能力。

这项研究增加了已知的可导致胃癌的细菌种类。另一种可导致胃癌的常见菌种是幽门螺旋杆菌，它可导致胃溃疡，并增加患胃癌的风险。

研究的共同负责人、南大李光前医学院院长兼高级副校长沈祖尧教授说：“这为进一步的人体研究奠定了重要基础，将帮助临床医生更好地治疗和预防由细菌引发的胃癌。”

另一名共同负责人、香港中文大学消化疾病研究国家重点实验室主任于君教授指出，研究的下一步将探索治疗咽峡炎链球菌的潜力，以减少胃部炎症和癌症风险。

沈祖尧说，这项研究结果表明，长期感染咽峡炎链球菌会导致重度慢性胃炎，其程度与幽门螺旋杆菌感染不相上下。这两种病原体可能会共同促发胃部炎症，最终导致胃癌。这可能会改变我们预防和治疗这种疾病的方法。

他指出，从粪便中检测出咽峡炎链球菌，可能有助于评估病人是否有患胃癌的风险。而由于咽峡炎链球菌通常也会出现在口腔中，这种细菌可能通过吞咽唾液进入胃部，因此保持良好的口腔卫生，也是预防胃癌的一个潜在方法。