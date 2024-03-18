国大HeatSafe研究：高温既影响个人健康 也影响宏观经济

我国未来酷热天气将更频繁，高热应激（heat stress）挑战迫在眉睫。新加坡国立大学研究显示，高热应激不但会对人们身体健康造成影响，也会影响他们的认知、判断、生产力乃至生育能力。

国大杨潞龄医学院HeatSafe研究成员星期一（3月18日）向媒体介绍研究成果时指出，除了对个人健康的不利影响，高热应激也会对宏观经济，特别是劳动力和经济生产力造成影响。

新加坡—ETH研究中心博士后娜塔莉亚（Natalia Borzino）带领的小组通过分析服务、制造、农耕和建筑四大领域、共42个行业的数据得出，2018年高温导致各行业平均有效工作时间下降11.3%，总计造成约11亿8000万元损失。

到2035年 高温导致经济损失将达22.2亿元

团队也基于气候变暖和行业增长预测，2035年时高温导致的工时损失将增至14%，造成的经济损失也将达到22亿2000万元。

HeatSafe项目首席研究员、国大医学院人体御热研究中心主任李家伟副教授指出，高温问题一直存在，但近年来人们开始关注高温对生产力和经济的影响后，才意识到这并不是可以忽视的小问题。

“也正因此，我们须要投入资源，帮助个人、社区以及我们整个社会做好准备，迎接一个更热的世界。”

李家伟强调，劳动力的不同组成部分，如雇员和雇主间，对高温造成的影响也存在不同的理解。团队希望能通过HeatSafe的研究，让更多雇主意识到高热应激的严重性，为保障雇员福祉做出努力。

研究：高温影响工人各个方面

HeatSafe是我国及本地区首个大规模针对高温对个人和整体经济影响的研究项目。按照HeatSafe框架，来自国大医学院不同课题组也对高热应激对工人的认知、判断、生产和生育能力等方面造成的影响都进行研究。

例如，娜塔莉亚和团队通过对本地355名工人和214名雇主的调查发现，当工人在烈日或半室外空间等高温环境下工作，或工作场所存在机器等额外热源时，有效工作时间会减少，造成的经济损失也会明显增加。团队估计，在每个高温日每个工人的贡献大约会折损21元，占日薪中位数的约24%。

陈韦霖博士和团队则发现，当工人处于身体热应变（heat strain）状态下，执行须要集中注意力的任务时的姿势平衡能力明显下降。若不加以应对，会导致工作效率下降、判断能力降低，增加受伤的风险。

陈韦霖受访时透露，团队在研究过程中接触到的雇员和雇主，都没有接受过有关热应变及如何应对的专业训练。团队正与人力部合作，制作相关的教学视频。

赵恒伟博士与团队则关注高温对生育率的影响。团队发现，长期处在酷热环境，男性精子数量和质量都有可能受影响，导致受孕率降低，同时高温也有可能导致孕妇早产的风险增加，以及导致新生儿体重过轻等。