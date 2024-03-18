去年店屋租赁市场活跃 租金上扬

去年本地中区店屋整体价格上涨，租赁市场的表现也优于2022年。店屋租金在去年第三季略滑落至每平方英尺5.98元之前，已连续八个季度上涨，并在第四季重回6.39元的高峰。

博纳产业（PropNex）今年1月发布的报告显示，去年第四季本地共签订899份店屋租赁合同，租金总值945万元；全年共签下3660份租赁合同，总值3790万元，高于2022年全年的3589份与总值3430万元。

店屋价值方面，去年市中心地区的店屋整体价格比2022年有所上涨。牛车水所属的D1／2区，永久和999年地契店屋的平均尺价，平均增长了23.8%；99年地契店屋则上涨了8.4%。

去年第四季仅15起店屋交易 2010年以来最低

不过，受经济前景疲软，以及30亿元洗钱案爆发后当局加强对外国买家尽职调查的影响，去年第四季店屋交易量环比暴跌60％至15起，为2010年以来最低。

但多份报告指出，去年4月额外买方印花税（ABSD）上调，让更多人可能将投资兴趣转向店屋；同时，美国联邦储备局2024年下半年预计可能降息，以及经济和旅游业复苏等原因也将继续让店屋市场扩张。

另外，阿里巴巴集团联合创始人马云的妻子张瑛，据传以近5000万元买下本地三栋相邻店屋，加上银行获准出售与30亿元洗钱案有关的店屋，也意味着店屋交易将持续受到关注。