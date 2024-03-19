将国人关怀传送千里 本地机构为加沙难民送物资递温暖

带着最年幼的两个孩子陪同妻子从加沙到埃及看诊，阿玛德没想到期间会爆发以哈冲突，如今他们迟迟无法回家，夫妇俩十分担心和思念在加沙难民营的另外三个孩子。

以哈冲突所导致的加沙人道灾难牵动全球，新加坡虽然距离千里之外，但仍积极为加沙平民提供援助。除了踊跃捐款的公众，本地也有慈善和人道机构亲往中东地区进行援助，向加沙传达支持和希望。

滞留埃及的加沙居民阿玛德（Ahmad Thalal，46岁）告诉《联合早报》，太太患有慢性疾病，须定期到埃及开罗进行复诊。他去年10月初带两个11岁的双胞胎儿女陪同太太复诊，原本计划在开罗短暂逗留，没想到期间爆发以哈冲突，滞留埃及至今。

事发超过五个月，以哈战火未熄，阿玛德在埃及难民营进退两难，焦心不已。“我在这里什么都没有，也不能回家。我的其他三个孩子还在加沙，目前在一个难民营生活。其中一个还受伤了，让我很担心。”

成立于新加坡的慈援（Mercy Relief）组织20多年来，为区域的天灾人祸提供人道援助。机构自以哈冲突爆发，也动员新加坡和中东地区的合作伙伴，为受影响的加沙平民提供援助。

慈援会长撒特万特（Satwant Singh）、理事会成员柴如（Chairul Fahmy Hussaini）和执行总监穆罕默德（Muhammad Ashik）近日从新加坡飞往埃及，为加沙流离失所的难民运送罐头食品、大米、女性卫生用品等物资。

穆罕默德说，现今运送物资面临显著挑战，包括在站点的不确定因素、路途的安全，以及行动的高风险。

为此，慈援和加沙周围地区的当地伙伴合作，以更好地掌握情势，并设立物资仓库，聘请当地居民协助物资运作。穆罕默德解释，授之以鱼不如授之以渔，让受影响群体发挥自身的价值，可以促进他们的长远发展。

配合斋戒月，慈援也安排约200名加沙难民和当地义工一同开斋，促进彼此之间的交流。

穆罕默德说：“人道是人类共同的希望，我们将继续在受影响社群中培养关心、关怀和希望。”

因战事而被迫离开加沙，难民营的少年尽管人生轨迹遭打乱，但仍保持对未来的憧憬。16岁的塔拉长大后想要当医生、14岁的穆罕穆德则立志当电脑工程师。

除了慈援，非盈利机构新加坡仁心组织（Humanity Matters）积极组织援助行动，并和当地机构合作直接把物资运送到加沙。

新加坡空军部队不久也将通过空投行动，把部分物资送入加沙。