相差56岁的好朋友 可聊超过一个小时

一个有10个孙子的爷爷，另一个是由外公外婆抚养长大的大学生，两人却建立起深厚的友谊，彼此无所不谈，更经常互相学习。

结交新朋友 跨代友情好比亲人

78岁的李经华是职总保健疗养院（淡滨尼）的住户，梁开运（22岁）则是疗养院的义工，两人就在这里认识并熟络起来，开展跨代友情。

梁开运表示，刚认识李经华时，觉得他性格开朗，喜欢尝试新事物；李经华则认为梁开运这个年轻小伙子为人谦虚、和善，“我第一次碰到这么棒的人，我很高兴能和他成为好朋友。”

去年6月间，疗养院举办三轮车出游活动，义工与住户一对一配对，而梁开运正好与李经华配对，不过李经华需以轮椅代步，因此全程由梁开运负责推着李经华的轮椅走动，两人于是天南地北地聊开。

梁开运平均一周到疗养院进行三、四次义务活动。若是李经华没有参与活动，梁开运就会特地去找他聊天，哪怕只是有短短5分钟。在疗养院的友伴活动中，梁开运每逢星期一就会来找李经华聊天；两人一见面，经常可聊上超过一个小时。

相互学习 分享各自的经验

梁开运（右）每周会到疗养院陪伴李经华，与他聊天，两人总是有聊不完的话题。（图/新报业媒体）

这对忘年之交不仅有聊不完的话题，而且还从彼此身上收获不少新知识，相互学习。

作为义工，梁开运经常为疗养院住户举办不同活动，让他们保持活跃。

李经华开心地说道：“我一向喜欢尝试新事物。从这些活动中，我就学到了很多新知识，并且有新的体验。”

比如，梁开运教导他们种植“苔玉”（kokedama），用苔藓覆盖包裹着泥土的植物根部，制作成盆栽，让他觉得非常新奇。

这对朋友间的学习是双向的。李经华丰富的人生经历也开阔了梁开运的视野。有一次，疗养院主办活动到国家博物馆参观，两人一起参加。梁开运说：“展示品勾起他（李经华）的回忆，跟我分享了许多旧时新加坡的风貌，以及他的人生故事。”

此外，在为疗养院的乐龄人士策划活动时，梁开运也会寻求李经华的意见，从中了解住户对哪些活动感兴趣。在过去的一年里，梁开运就办了盆景种植、黄梨塔烘焙、运动会、各类手工制作等活动。

在互动交流中，李经华不吝于与梁开运分享自己的生活经验：“他教我园艺，我就教他怎样养鱼，因为我小时候就住在甘榜。”

听到李经华这么一说，在旁的梁开运频频点头说：“有一次我们到水族馆参观，他就对鱼类如数家珍，跟我分享了许多鱼类的知识。”

与年轻人相处 乐龄生活更添活力



“我从年轻人身上学到了不少新技能，也更了解他们的看法。”——李经华（78岁）

李经华有10个介于11岁到19岁的孙子孙女，并不把梁开运当成孙子看待。对他而言，梁开运是他的好友，而与梁开运结交为友，不仅让他心境年轻开朗，也推动他继续保持活跃。

他表示自己喜欢和年轻人交朋友，认为年轻人思想开明，比较愿意聆听和接纳别人的意见。

他建议：“如果要和年轻人做朋友，身为年长者，我们应该要尊重他们，并懂得体恤他们的付出。”

李经华的女儿李美玲（51岁）说，父亲总是很期待与梁开运见面聊天。她说：“和年轻人互动，不仅让父亲感受更多正能量，也鼓励他学习新事物，扩大社交圈子。与此同时，这也帮助促进父亲整体的心理健康。”

腾出时间多陪伴



“把年长者当作是朋友，付出多一点努力和耐心去沟通和了解，自然就会发现，其实不少年长者非常独立，容易满足且热爱学习。”——梁开运（22岁）

梁开运把李经华视为自己的长辈。

他说：“我从小和外公外婆同住。去年外公过世，我很后悔当他在世时没有多些陪伴他。”

为了弥补缺憾，他现在不但花更多时间陪伴外婆，也更积极到疗养院当义工、办活动，给院里的老人家带来欢乐。

若碰到生活难题无法解决，他也会征求李经华的看法和意见，梁开运说：“他会和我分享一些生活经验，包括如何处理人与人之间的情感问题等。”

这些日子以来，梁开运和李经华以及疗养院的住户建立起深厚的友谊，改变了他对年长者的看法。

“有些人觉得老人家很难沟通、要求多，其实并不然。”

他表示，只要人们愿意改变观念，把年长者当作是朋友，付出多一点努力和耐心去沟通和了解，自然就会发现，其实不少年长者非常独立，容易满足且热爱学习。

当义工的经验，也让他觉得年长者应该继续保持活跃，多参加社区活动，积极社交，这样才能拥有更精彩的晚年生活。

活力乐龄SG

鼓励国人身心健康和有自信地步入乐龄，“幸福老龄化行动计划”（Action Plan For Successful Ageing）通过活力乐龄SG（I Feel Young SG）宣导活动推展，启发和鼓励国人通过三大方面保持活跃：

关怀（Care）：鼓励乐龄人士主动管理身心健康，了解如何通过预防性医疗保健、活跃乐龄计划和护理服务来保持活力和健康。

贡献（Contribute）：鼓励乐龄人士继续分享知识和专长为社会做出贡献，更把握黄金年华追求自己的梦想。

联系（Connected）：鼓励乐龄人士与至亲、朋友和社会保持联系，不脱节。

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此系列是2023幸福老龄化行动计划下的倡议。

【本文由卫生部呈献】