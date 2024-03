我国四个野生动物园区去年共迎来970个新生命,比2022年的约800个幼崽增加超过两成,数量是过去10年最多的。

万态保育集团星期三(3月20日)发文告说,2023年,新加坡飞禽公园、夜间野生动物园、河川生态园及新加坡动物园共有128个物种诞下幼崽;其中19个物种属于国际管理的繁殖计划,如欧洲动物园和水族馆协会的欧洲濒危物种计划。

新生动物中 29个物种为受威胁物种

在这些新生动物中,有29个物种被世界自然保护联盟(International Union for the Conservation of Nature)列为受威胁物种,包括红狐猴(Red ruffed lemur)、白臀叶猴(Douc langur)、西里伯斯凤头猕猴(Celebes crested macaque)和罗蒂蛇颈龟(Roti snake-necked turtle)等。

18岁的西里伯斯凤头猕猴杜威(Dewi)2023年1月生下雄性幼崽阿迪(Adi),这是万态保育集团去年迎接的第一个新生命。西里伯斯凤头猕猴仅分布在印度尼西亚的北苏拉威西岛,是世界上25种最濒危的灵长类动物之一,如今只剩下不到6000只,分散在不同栖息地。

新加坡飞禽公园去年5月开门迎客,开园首年便迎来不少雏鸟,包括首次孵化的马达加斯加朱鹮(Madagascar crested ibis)等濒危鸟类,以及巴西凫(Brazilian teal)和越南鹇(Vietnam pheasant)等。

在河川生态园的亚马逊洪溢林(Amazon Flooded Forest),体型最大的雌性西印度海牛伊娃(Eva)去年6月产下一头雌性幼崽,身高1.3米。由于没有观察到哺乳行为,饲养员用奶瓶喂养幼崽,现在它长到1.6米高,和其他成年海牛一样,喜欢吃各种蔬菜和高纤维饼干。