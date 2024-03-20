研究：年长者搬迁后仍常回东陵福故地

研究显示，由东陵福搬到杜生区的年长居民，仍习惯回到熟悉的故地购买生活所需和开展社交活动。

东陵福于2014年获选加入选择性整体重建计划，约有3480户受影响，一部分居民陆续搬迁到附近的杜生区替代组屋。新加坡国立大学文学暨社会科学院地理系教授、国大亚洲研究所高级研究员何琳贻领导的一项研究显示，虽然杜生区也有超市、咖啡店，但一些年长居民仍会舍近求远回到东陵福采购，或和以前的街坊相伴回去叙旧。

41名55岁以上居民 参与三阶段调查研究

何琳贻接受《联合早报》采访时说，年长居民对于生活了十几、甚至几十年的东陵福一带，有着难以割舍的情感。搬家后，他们周遭的环境、设施和邻居等都改变，需要时间适应并融入新的生活。

共有41名55岁以上的居民参与这项调查研究。研究分为访问、七天的行动路线追踪和综述反馈三个阶段，参与研究的受访者会在离开家门后打开具有全球定位系统（GPS）追踪功能的设备，记录下行动轨迹，研究共收到35份有效档案。

何琳贻说：“年长者也有他们的情感和社交需求，以前的朋友邻居在搬迁后去往不同的地方，他们非常怀念以前的联结，在访问中也常提起过去的回忆，一些人会定期回去东陵福一带，去见朋友、吃心心念念的美食。”

通过行动轨迹和访问，研究人员也发现，交通的便利和可负担的车资，让年长居民愿意前往红山、女皇镇，甚至更远的地方。随着年长者数码技能提升，不少人也加入了社区邻里或者亲友的WhatsApp群组，建立起数码的连接。

明年1月完成研究 为利益相关者就年长者生活社交需求提供发展建议

这项研究预计将于明年1月完成，在年长者生活需求、社交需求等方面，为政策制定和利益相关者提供发展方向和建议。

一些人文科学的研究学者，也关注女皇镇保健区（Health District@Queenstown）年长者的福祉。

国大文学暨社会科学院心理学系贾里乐副教授领导的一项研究，计划对5000名居民开展问卷调查，这项长期研究还将对同一组受访者开展为期两年的观察，了解他们的变化情况，并对部分居民进行家访、焦点小组讨论，从而了解他们的各方面需求，提高年长者的生活质量、身心健康和社会凝聚力。

贾里乐受访时说，关注年长者的健康与福祉，不只是身体没有病痛，还要关注精神上、心理上的状况，让他们不仅长寿，也要活得快乐、有意义。

女皇镇保健区月底成立新活力乐龄站 让年长者为社区做出贡献

同样关注女皇镇保健区的国大日本研究系副教授汤玲玲说，如今很多人虽然步入乐龄，但他们也具有知识和能力的社会资本，因此他们不一定只是活动的参与者，也可以是发起者和组织者。

她透露，3月30日在女皇镇保健区将成立一个新的活力乐龄站，是本地首个以“居场所”（Ibasho）概念运作的活力乐龄站。

“居场所”的概念源自日本，旨在预防社会孤立，尊重长者的贡献，促进社会和代际融合。活力乐龄站不只要创建一个温馨舒适的社区空间，也提供一个场地让年长者有机会为各个年龄层的社区成员做出贡献。