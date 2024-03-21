研究：每周做园艺有助提高心理韧性 年长者获益更大

一项上千人参与的本地国大医学研究显示，每周进行一至四小时的园艺活动，可促进人们的心理韧性，年龄较大参与者获益更大。

此研究是国立大学医学组织杨文锦思维科学中心（NUHS Yeo Boon Khim Mind Science Centre）与国家公园局的合作项目，两方在2021年签署谅解备忘录，联手在大自然与心理健康方面丰富国人的生活。

共8786人参与此项研究，结果表明，每星期进行一到四小时的园艺，有助提高人们的心理韧性。在评估心理韧性的七项指标中，这些参与者获得五项高分，包括情绪调节、人际关系、自信心、正向思考与灵性（spirituality）。

针对不同年龄层社区与园艺群体的分析显示，55岁至74岁年长者的心理韧性比年轻参与者更强。这些研究结果凸显在促进心理健康方面，多参与以大自然为基础的活动很重要。

国家发展部长李智陞（右）在干燥花园中体验，该区域的设计旨在营造宁静祥和的空间，访客可以尝试耙碎石子的冥想练习，让思绪平静。（吴瑞恩摄）

治疗性园艺改善年长者身心健康

同时，另一项本地研究显示治疗性园艺（therapeutic horticulture）对年长者的帮助，多参与接触大自然的活动，能改善年长者的身心健康，包括维持健康的睡眠形态、心理健康、减少焦虑，以及改善认知功能。在参加治疗性园艺后，参与者的快乐指数也增加。

还有一项利用沉思景观模型（Contemplative Landscape Model）的研究，这项以74名健康成人与临床抑郁症患者为对象的研究发现，康疗花园能显著改善健康成人与临床抑郁症患者的情绪。

公众可免费参观相关展览

国大医学组织杨文锦思维科学中心用了两个月时间筹备一个展览，向公众介绍以上有关大自然能促进心理健康的研究成果。

主题为“大自然的怀抱：给心灵的礼物”展览星期四（3月21日）开幕，活动主宾为国家发展部长、主管社会服务整合事务部长李智陞。他说：“配合国际森林日，我们要提高公众对保护森林与树木的意识。生活在充满绿色植物的环境，可以使人更长寿、更健康、更快乐。”

展览地点位于亚历山大医院的思维艺术体验馆（MAELab），展出六个月，公众可免费入场。（何炳耀摄）

展出地点为亚历山大医院的思维艺术体验馆（MAELab），展出时间长达半年，公众可免费参观。

张东孝（81岁，煌孝集团主席与董事经理）参观展览时说，小时候祖母与母亲都喜欢园艺，他受到影响，也喜欢种植各类蔬菜与水果，比如白菜、木瓜、青豆与芥兰等。他每天至少花半小时到一小时在园艺上，还曾经自制肥料。接触大自然让他心情很放松，保持健康的心理状态。