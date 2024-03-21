总统总理发函祝贺普拉博沃 期待双方增进关系造福人民

尚达曼总统和李显龙总理分别发贺函，祝贺普拉博沃当选印度尼西亚第八任总统，并期待两国的双边关系更上一层楼，造福两国人民。

普拉博沃在2月14日的印尼总统大选中，以逾58％的总得票率胜选。

我国外交部星期四（3月21日）下午公布贺函内容。

尚达曼总统：印尼人民对普拉博沃深具信心

尚达曼总统代表新加坡人民向普拉博沃表示衷心祝贺，指出普拉博沃所获的强有力委托彰显印尼人民对他深具信心，相信他有能力领导国家取得更大进步。

他说，新印两国的牢固关系建立在持久的亲情和友谊的基础上，他有信心在普拉博沃的领导下，新印将继续成为密切的朋友和伙伴，共同努力加强双边关系，造福两国人民。

尚达曼很高兴于2023年11月在新加坡与普拉博沃见面，并授予他殊功勋章（军事），表扬他为促进新印之间密切而长期的防务关系所作的重大贡献。

尚达曼非常期待再同普拉博沃会面，并欢迎普拉博沃很快来访，他也祝普拉博沃身体健康和取得成功。

李显龙总理：普拉博沃促进双边关系发展

李总理在贺函中说，普拉博沃赢得所有印尼人强有力和明确的委托。

他指出，新印享有良好和友好的关系，普拉博沃在职业生涯中，为加强两国之间的密切联系与合作做出了重要贡献。

“在个人层面上，我和同事们非常珍视你的善意和友谊，这是数十年来在许多事务上合作所建立起来的。我珍惜这些年来的多次对话，也一直赞赏您对区域和全球发展的见解。”

李总理说，他有信心在普拉博沃的支持下，新印能够在坚实的基础上继续发展双边关系，造福子孙后代。

他指出，绿色和数码经济、可持续发展、医疗保健和人力资本开发等新经济增长点提供了许多令人兴奋的机会，两国可以汇集互补优势。“以区域来看，新印也可通过协作，促进亚细安国家的利益。”

李总理同样期待早日与普拉博沃再次见面，并祝愿他身体健康，在担任国家最高职务时一切顺利。