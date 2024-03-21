国大推出东南亚首个临床心理健康与治疗硕士课程

黄银川

更新 /
更新 / 2024年3月21日 10:26 PM
发布 /
发布 / 2024年3月21日 9:06 PM
新加坡国立大学杨潞龄医学院和国大医学组织杨文锦思维科学中心，星期四为它们联合开办的临床心理健康与治疗硕士学位课程举行推介仪式，国家发展部长李智陞担任活动主宾。（吴瑞恩摄）
新加坡国立大学杨潞龄医学院和国大医学组织杨文锦思维科学中心，星期四为它们联合开办的临床心理健康与治疗硕士学位课程举行推介仪式，国家发展部长李智陞担任活动主宾。（吴瑞恩摄）

字体大小:

我国推出东南亚首个临床心理健康与治疗硕士学位课程，为社会服务和医疗专业人员提供相关的临床培训。

新加坡国立大学杨潞龄医学院和国大医学组织杨文锦思维科学中心（Yeo Boon Khim Mind Science Centre），星期四（3月21日）为它们联合开办的临床心理健康与治疗硕士学位课程（Master’s Degree in Clinical Mental Health & Psychotherapy）举行推介仪式，国家发展部长李智陞担任活动主宾。

这项课程专为社服和医疗人员开办，课程范围涵盖心理健康情况、心理干预、心理治疗和咨询，以及个案和护理协调，帮助学员掌握筛查、评估与处理轻度至中度精神健康症状的能力。

学员也有机会到医院或社区服务机构等，进行临床实习。

杨文锦思维科学中心主任黄志明副教授指出，心理健康的本质复杂，每个人的症状表现也不同，课程的目标是确保学生可以对常见的心理健康问题有所了解，同时具备公共卫生知识和临床治疗的敏锐性，为那些处于危险与困境中的人提出及时干预，从而促进社区的健康发展。

全日制课程为期18个月，非全日制课程则是30个月，明年1月开课，学费为6万元。校方已从今年2月14日起开放申请。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容