国大推出东南亚首个临床心理健康与治疗硕士课程

我国推出东南亚首个临床心理健康与治疗硕士学位课程，为社会服务和医疗专业人员提供相关的临床培训。

新加坡国立大学杨潞龄医学院和国大医学组织杨文锦思维科学中心（Yeo Boon Khim Mind Science Centre），星期四（3月21日）为它们联合开办的临床心理健康与治疗硕士学位课程（Master’s Degree in Clinical Mental Health & Psychotherapy）举行推介仪式，国家发展部长李智陞担任活动主宾。

这项课程专为社服和医疗人员开办，课程范围涵盖心理健康情况、心理干预、心理治疗和咨询，以及个案和护理协调，帮助学员掌握筛查、评估与处理轻度至中度精神健康症状的能力。

学员也有机会到医院或社区服务机构等，进行临床实习。

杨文锦思维科学中心主任黄志明副教授指出，心理健康的本质复杂，每个人的症状表现也不同，课程的目标是确保学生可以对常见的心理健康问题有所了解，同时具备公共卫生知识和临床治疗的敏锐性，为那些处于危险与困境中的人提出及时干预，从而促进社区的健康发展。

全日制课程为期18个月，非全日制课程则是30个月，明年1月开课，学费为6万元。校方已从今年2月14日起开放申请。