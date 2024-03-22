IT领航者担心AI影响企业发展 专家建议积极面对挑战

一项最新国际调研显示，约七成IT行业领导者认为，生成式人工智能的普及，将造成科技人才过剩；同时，另有超过七成受访者担心，由人工智能给出的答案会影响企业发展。

总部在美国的数据分析软件公司Alteryx去年10月完成一项有关人工智能（AI）影响的调查，有2800名IT决策者、数据分析师和企业领导者参与调查，他们来自新加坡、美国、英国、德国、法国、日本、澳大利亚、印度等10多个国家。该公司星期四（3月21日）发布此项调查结果。

Alteryx公司负责人亚当斯（Libby Duane-Adams）指出：“AI行业的迅速发展，驱使企业领导者从现在开始就要为未来招兵买马，否则便会赶不上这个充满巨大技术变革的时代。”

在受访者看来，AI工程师、软件工程师，以及AI或机器学习工程师是目前IT行业最急需的人才；然而，网络工程、重复编码（repetitive coding）以及数据库管理相关职业最容易被淘汰。

对此，亚当斯解释道：“关键是我们要培养具有创意的解决方案，学习如何分析企业遇到的实际问题，并通过各方协作鼓励员工在日常岗位上使用数据。”

近九成受访者认为 须为生成式AI技术制定规范和标准

这份调查报告还显示，近九成受访者认为有必要为以生成式人工智能为代表的AI技术制定规范和标准；约73%受访者对AI给出的答案表示担心，尤其是涉及法律、伦理，以及企业名誉等方面。

但是，受访者对增聘安全相关岗位的意愿却不明显，譬如，对招聘数据治理主管和AI沟通专家的需求只有19%，且尚未排进市场急需AI工作岗位的前10位。

对于这样的矛盾，南洋理工大学计算机科学与工程学院博士生刘艺认为调查结果仍在情理之中。去年，他参与了一项由南大领衔的“万能钥匙”科研项目，揭示了多款人工智能聊天机器人存在的漏洞，为安全使用AI提供了重要参考。

AI技术应像使用手机一样 随时更新以提高安全性

作为该项目论文的共同第一作者，刘艺在接受《联合早报》采访时指出，人工智能产业发展迅速，作为企业用户，最重要、最有效的做法是，利用最新开发的AI模型进行运作。

“这有点像我们用手机的时候，时常需要更新手机的操作系统，以确保不受病毒袭击，人工智能技术也是同样道理。”

他认为，对于中小企业来说，要独立研发高成本的AI安全模型并不实际，相比之下，紧跟时代步伐才是明智之举。当然，企业也可以通过采购专业的AI内容审核服务，提高使用新技术的安全性。

中小企业除谨慎使用AI技术 也应培训员工和吸引人才

南洋商学院信息技术与运营管理学部蔡峻锋助理教授在受访时指出，中小企业在使用AI时，要善于运用批判性思维、直觉和行业经验，仅仅将AI视为一个额外咨询对象而已，谨慎使用AI给出的答案和建议。

不过，他也提醒：“中小企业在谨慎的同时，也要通过员工培训和吸引人才，把握好AI所带来的机遇并积极迎接挑战。”

在本地，政府也积极帮助企业提升它们对生成式人工智能的理解。3月初，资讯通信媒体发展局推出了生成式人工智能数码领袖项目，帮助在数码方面成熟的企业，理解并开发生成式人工智能解决方案。