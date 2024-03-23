新印三协定生效 凸显双边关系牢固成熟

新加坡和印度尼西亚之间调整后的飞航情报区范围，以及双方谈成的引渡条约和防务合作协定正式生效。这三项长期课题的解决机制到位，既凸显两国的互利协商取得成果，也为接下来在新领域的合作创造积极氛围。

我国外交部星期五（3月22日）发文告，指新印扩大框架协定下的三项协定于星期四（21日）正式生效。这三项协定是2022年有关调整雅加达飞航情报区和新加坡飞航情报区界限的协定、2022年逃犯引渡条约，以及2007年防务合作协定。

外交部说，协定生效标志着新印关系的“历史性里程碑”，凸显双边关系的牢固和成熟。

李显龙总理星期五也与印尼总统佐科通话，对扩大框架协定相关协定生效表示欢迎。他重申，新加坡承诺与印尼密切合作，应对共同挑战。他也有信心，新印双边关系将继续取得突破。

新加坡和印尼2022年1月，在领导人非正式峰会上签署上述协定并交换信件，承诺让上述三项协定同时生效。

根据飞航情报区协定，雅加达飞航情报区在调整后，大致贴合印尼领空。印尼也委托我国在调整后的雅加达飞航情报区部分空域提供航空服务管理。协定为期25年，经双方同意可延长。

协定确保现在和日后飞往樟宜机场和附近印尼机场的交通仍获得安全和有效的管理，它也能满足樟宜机场现在和未来的需要。这将支持我国航空枢纽和航空相关行业的持续增长和竞争力。

防务合作协定则关乎新加坡武装部队在印尼水域和空域进行军训时的相关安排。新加坡武装部队自1960年代便在南中国海部分海域进行军训，当时相关海域属公海。

根据1982年的《联合国海洋法公约》，相关地区划为印尼列岛和主权水域及空域，但公约同时保障了新加坡武装部队继续在这类地域训练的权利。

防务合作协定将明确新加坡武装部队在印尼列岛和主权水域及空域的军训安排。协定既全面尊重印尼对领地的主权，也保障新加坡的权益。

逃犯引渡条约则将加强新印双方执法机构在打击犯罪方面的合作。根据条约，双方可在遵照两国法律和条约相关条款的前提下，将触犯相关法律的在逃要犯引渡回国。条约具追溯力，可追溯至多达18年前犯下的罪行。

飞航情报区、军训和引渡逃犯这三项课题长期存在新印双边议程上，谈判记录可追溯至近30年前。

新印曾在1995年就飞航情报区和军训事宜签署协议，不过飞航情报区协议在提呈给国际民航组织批准的过程中，因外在因素而最终无法落实。军训协议虽获得落实，但几年后便失效。

2007年，双方就防务合作和引渡条约达成共识，并同意同时落实这两项协议。不过协议未获印尼国会核准。

直至2019年，佐科当选连任，新印领导人认为商讨并解决这些课题的时机成熟，并同意制定共同框架，以此为谈判基础。经过两年半的谈判，终于达成一组“平衡、互利和持久”的协议。

截至去年3月，三项协定获得两国核准，双方随后共同向国际民航组织（ICAO）申请批准飞航情报区的调整。申请获得批准后，两国约定三项协定同时生效的日期。

李总理星期五在脸书贴文说，协定生效反映了新印做为近邻，对合作取得互利共赢成果的共同承诺。

“这些协定是新印关系中的重大里程碑。期待我们今后再向前迈进，探讨有潜力的新合作领域。”