学者：今年恐更热 但烟霾跨境可能性较小

过去10年是我国最热的10年，还可能继续升温，主因是全球暖化，也跟厄尔尼诺及印度洋异常的气候振荡等现象有关。受访学者认为，今年估计会更热，但跨境烟霾发生的可能性较小。

厄尔尼诺是热带太平洋中部和东部的海洋表面变暖而产生的一种自然气候模式，一般每两年至七年发生一次，每次持续九个月至12个月。

印度洋异常的气候振荡则称作印度洋偶极（Indian Ocean Dipole，也称印度洋双极），每当这个现象出现时，印度洋东西侧的海水温度会变得混乱，从而改变正常风向。

过去10年是本地最热的10年。这主要是因为全球暖化的结果，也跟厄尔尼诺及印度洋异常的气候振荡等现象有关。（关俊威摄）

新加坡气象署星期六（3月23日）发布的2023年度气候报告指出，去年下半年出现厄尔尼诺现象，同一时期印度洋西侧海面温度逐渐比正常情况高（称为“正偶极”），使本地的天气更干燥。

由于引发干燥天气的全球厄尔尼诺现象出现后的第二年，气温通常会进一步升高，因此估计今年会更热。

不过，这回更令人关注的是，厄尔尼诺现象一般会在引发相反情况的拉尼娜现象结束后出现，但去年厄尔尼诺形成时，拉尼娜才结束不到半年；如此短的间隔期并不常见，上一次发生类似情况是在1976年。

同样不常见的是，厄尔尼诺往往带来较干燥的天气，尤其在6月至9月的西南风季；可是，去年这期间的降雨量却比平均值高。这个现象或是厄尔尼诺较迟形成所致，也可能与残留的拉尼娜效应导致太平洋海面温度持续升高有关。

目前的厄尔尼诺形成力度强 但研究显示已开始减退

新加坡国立大学地理系助理教授罗翔中接受《联合早报》访问时说，当前的厄尔尼诺形成时力度强，不少预测均指本次厄尔尼诺会持续较久。不过，近来有研究显示厄尔尼诺已开始减退，因此今年出现烟霾的可能性估计较小，因为随之而来的拉尼娜会使降雨量增加。

罗翔中提及，去年出现跨境烟霾的日子仅两天，与2015年的持续几个月相比，是非常短暂的。这个差别可能是2015年/2016年的厄尔尼诺现象比较强烈，或者厄尔尼诺在去年形成前的拉尼娜时期较长、气候较潮湿。

“值得留意的是，从2015年至今的八年里，邻国落实了哪些政策来保护和修复泥炭地生态系统，预防厄尔尼诺现象期间的森林火灾和跨境雾霾事件。”

全球气候形势十分棘手 各国须积极落实环保

新加坡管理大学环境历史学者威廉森（Fiona Williamson）副教授受访时说，1880年代至今，全球气温不断上升，本地去年酷热并不令人感到意外。“在可预见的未来，这种情况将持续，除非有重大的干预措施来减少大气中的二氧化碳。”

她说，近来的气候报告结论都较为沉重，因为这些报告显示过去几年的气候变化都比预测的极端，全球气候形势十分棘手，须要各国上下积极落实环保。