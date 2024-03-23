我国气温连续三年写十年平均新高

地球像个不断加热的烤炉，本地连续三年录得10年最高平均气温。去年也是本地有记录以来第四热的年份，最后九个月的温度都超过平均水平，其中有一天的温度更达到本地历来最高。

去年的高温干燥天气是由全球厄尔尼诺现象所导致，而这个自然现象出现后的隔年气温通常会进一步升高，所以今年恐怕会更热。

星期六（3月23日）是世界气象日，新加坡气象署配合这天发布了2023年度气候报告。其中显示，本地去年初经历一段凉爽的天气后，从4月起月均温度就高出1991年至2020年的长期平均数。

据樟宜气候站统计，去年日均最高温为31.9摄氏度，最低温为25.7度。全年平均气温为28.2度，比长期平均高0.4度。

去年是1929年至今的第四热年份，跟1997年和2015年一样热。最热的三个年份是2019年和2016年（平均气温都是28.4度），以及1998年，平均气温是28.3度。

2014年至2023年的本地平均气温达28.06度，是本地最热的10年，比2013年至2022年这个10年高0.05度，也是本地连续三年改写10年最高平均气温纪录。

去年的5月尤其炎热，共有九天的最高温超过35度。5月13日，宏茂桥的气温更一度飙到37度，是本地有记录以来最热的一天，和1983年4月17日的罕见高温纪录持平。

天气炎热难耐，去年有37天还一度处于高热应激（heat stress）水平。早前公布的第三次全国气候变化研究结果预测，到本世纪末，或有54天至326天的暑热压力指数达33度以上，如果防护措施不足，中暑的风险更高。

自1980年来 去年降雨量第七高

根据全岛32个气象站记录的平均值，本地去年的总降雨量为2866.1毫米，比长期平均降雨量高13.1％。（梁麒麟摄）

不过，去年除了天气热，骤雨也更频密，总降雨量是自1980年以来的第七高。

根据全岛32个气象站所记录的平均值，去年的总降雨量为2866.1毫米，比长期平均降雨量高13.1％。去年第一季的降雨量特大，2月份的降雨量更是长期平均（132毫米）的三倍。

由于吹西南季风，本地一般在6月至9月较为干燥，但1980年至今，这期间的总降雨量每10年就增加22.1毫米，相信这跟厄尔尼诺和拉尼娜现象有关。

去年2月底至3月初也发生异常的潮湿季风潮，2月28日的大雨为加冷带来225.5毫米的降雨量，这是有记录以来，2月份最高的单日降雨量。

潮湿季风潮也使纽顿一带的温度在3月1日一度降至21.1度，是去年最凉爽的一天。

去年10月7日至8日，本区域盛行风使烟霾跨境飘至本地，导致空气素质恶化，东部的24小时空气污染指数一度达到123的不健康水平。

李显龙总理星期六晚上在脸书发文指，气候变化导致地球明显变暖和带来极端天气。政府致力于可持续发展，设下2050年实现净零排放目标，并采取多项措施如加强海岸保护、资助御热研究。

李总理强调，迈向净零排放需要长期规划、投入大量资源及所有人持续努力。“不过，新加坡过去也成功完成艰巨的任务，如今为了大家的生存，我们现在必须着手去做。”

他呼吁大家共同努力保护未来，同时可从小地方如减少浪费、改用节能电器和购买本地产品做起。

天气持续升温是全球普遍现象。欧盟哥白尼气候变化服务机构（C3S）今年1月公布，去年的全球平均气温较工业化前高出1.48度，几乎突破《巴黎协定》争取控制升温不超过1.5度的门槛，是自1850年有记录以来最热的一年。

全球温度飙升主要是厄尔尼诺现象和全球海洋表面温度上升所造成；海洋表面高温的主要长期导因则是温室气体浓度持续增加。

C3S高级科学家埃默顿（Rebecca Emerton）接受《联合早报》访问时指出，亚洲去年的平均温度都比长期平均水平高，尤其在日本、中国南部和东北部等，都出现异常的高温。

“纵观全球局势，尽管去年有许多天的气温都比工业化前水平高出1.5度，甚至有两天超过2度，但社会只要肯采取行动应对全球暖化，永远都不算晚，因为每一分努力都很重要。”