两越堤男爆冲突 从兀兰打到新山

两电单车骑士在兀兰关卡前大打出手，随后到了新山加油站，肢体冲突仍不断，移民与关卡局表示，正在调查。

移民与关卡局：正调查

这起打架的视频于星期五（3月22日）被发布到脸书群组，随即引发热议。短短22小时内，就有多达1400人次转发，有人指事故是于星期五傍晚6时许发生。随后也有多位网民发布不同角度的视频。

据观察，这几段视频都是在不同的路段拍摄，有网民留言指出，两人从新加坡兀兰关卡附近开始起争执，爆发肢体冲突，后来到了新山，碰上面后还继续打架。

画面显示，涉事的是一名红衣男和一名黑衣男，两人缠斗在一起，开始时是在兀兰关卡前动手，两辆电单车倒地，黑衣男将红衣男按在电单车上，用手掐脖子，红衣男显得无力反抗。

事后，两人移到路旁，双方没有罢手，黑衣男继续将红衣男的头按向栏杆。

另一段视频画面则显示，两人过了关卡到了新山，在加油站附近相互叫嚣，继续爆发肢体冲突。

恰逢下班时间，大批电单车骑士准备通关，不少人纷纷鸣笛，也有骑士用马来语喊说：“胡闹！回家啦！回家啦！”

视频被发布到多个群组后，许多网民纷纷留言，认为事故曝光后，两人肯定会被当局警告。不少网民也留言说，平日工作已经很辛苦，为了生活就该相互忍让，避免冲突，如今很可能会因小失大，失去在本地工作的机会。

移民与关卡局回复《新明日报》询问时指出，当局已经知晓此事，目前正在调查中。

完整报道，请翻阅2024年3月23日的《新明日报》。