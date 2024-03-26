教育部：在校服务超过八年部门主任将定期调任

教育部将让学校的部门主任定期轮换，部门主任在学校服务八年后，会调任到另一所学校。这项安排从2027年起实行，旨在促进教育工作者的专业发展，推进各校专长的交流。

各校已陆续通知有关部门主任。教育部答复《联合早报》询问时说，目前校长和副校长在同一所学校服务五至七年后会调任。从2027年起，教育部会为服务超过八年的资深主要人员（key personnel）如部门主任，进行有规划的调任安排。

教育部发言人说：“这些安排将让主要人员有机会为其他学校做出贡献，让学校从他们的经验和专长中获益。调任安排也可以让这些教育工作者在专业上有成长空间，有助于建立一个富活力的教育团队。”

教育部预计，每所学校每年平均有一两名主要人员调任，这可确保学校领导团队稳定。资深主要人员可以通过教育部的内部调任程序，向有空缺的学校提交申请。有关人员的上司会密切与他们安排调任，并考虑学校和教职员的需求。如有必要，教育部和学校领导也会帮助他们做适合的调任安排。

部分教育工作者 对新计划感失望

这项计划在教育界内部公开后，一些教育工作者对此表示关注。一名不愿具名的部门主任日前致函《联合早报》时指出，自己将是其中一名受影响的人，为此感到难过与失望。

这名教师写道：“教育是一项以心为本的工作，但新政策让我觉得我们只是员工，没有发言权……校长轮换制度已实施，校长、主任每几年更换，对学校真的利多于弊吗？”

“教育部之前提倡的学校归属感和忠诚，现在不是自相矛盾？如果主任想要进一步提升自己，我相信作为成熟的成年人，我们会自己做决定并申请调动，不需要教育部为我们做决定，‘强迫’我们换学校。”

一名在中学当部门主任的林姓教师受访时说，他在2027年已年满55岁，不受影响。据知，55岁及以上者可以不转校。

他理解政策的用意是要促进学校之间的良性交流，鼓励主任踏出舒适区。不过，校长和副校长已每隔几年轮换，学校可以有一些长期服务的部门主任，毕竟新上任的主任需要时间了解学校文化和教师。他认为，主任若对教师不熟悉，比较难带领他们，每隔几年就更换主任对学校未必理想。一些主任也是校友，对学校有一份情感，想长期为母校服务。

他说：“所谓十年树木，百年树人。了解学校的一切后，做不到十年，可能还没看到成果，就走人了。”

教育部每年都会公布校长委任和调任安排，指定期轮换校长可为各校注入新观点、分享最佳作业方式。除了将退休的校长，校长一般不会在一所学校服务超过六七年。除了跨校调任，当局也可调派校长到教育部总部服务，或委派教育部官员领校。

受访的陈姓科学部主任（42岁）支持这项新安排。他认为，从一个宏观的角度来看，定期调任主任有助于教育界交换有效的作业方式，为整体教育制度增值。“主任可以把专长和技能转移到另一所学校，对主任本身也是一个学习机会，让主任接触不同的环境和学生。”

他认为，定期的主任调动不应影响学校文化。学校文化本来就不该由一名领导或一组人决定。

在一所中学当英文部主任的黄姓教师（40岁）说，她是学校直接聘请的教员，因此不受影响，但校方也鼓励他们到业界见习。

她曾与在其他学校当主任的同行讨论这个课题，有人不排斥新安排，但也有人不希望转校。她认为，要离开一个长期耕耘的地方，到一个文化可能不同的学校去领导一个部门，教师多少会感到不安。

她说：“我想，教育部也是要鼓励主任走出舒适区，发挥适应能力。这政策有好有坏，或许对一些学校而言，为领导层注入新血是好事。不过，对于那些常年为学校付出心力的教师来说，他们对学校已经有很深的感情，要离开肯定会不舍。”

