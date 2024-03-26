习武书法人才济济 南大人才奖学金专注培养学术以外才能

七岁开始学武术，是为了学习打斗和自卫。如今，代表国家参加多个武术比赛的郑宇轩，希望通过社交媒体推广武术，展现这门运动之艺术美，借此鼓励更多人习武。

郑宇轩（23岁）目前就读于南洋理工大学传播学二年级，是南大人才奖学金（NTU Talent Scholarship）的其中一名得主。身为我国武术选手，他参加过多场区域和国际比赛，包括东南亚运动会、世界武搏运动会、世界武术锦标赛，以及世界大学生运动会等。他去年在这些赛事的太极拳和太极剑项目中，共收获四面银牌。

南大去年宣布，从今年起颁发南大人才奖学金，不再以优异的学业成绩作为申请条件，专注于培养学生学术以外的才能。这是南大首个非学术领域奖学金。

11名期中奖学金得主包括国家运动员等

南大人才奖学金1月起，先以期中奖学金形式颁发，并将于8月开始颁发全学期奖学金。南大星期二（3月26日）宣布，这次的11名期中奖学金得主包括国家运动员、创业者和作者等。

郑宇轩接受《联合早报》访问时说，南大人才奖学金对那些具有特殊才能、能够为社会贡献的人来说是有益的。“奖学金减轻了学生在接受大学教育期间的大部分经济负担，同时还能支持学生自身的才能发展。”

奖学金得主除了获得学费补贴，还有每年6500元的生活津贴和2000元的宿舍津贴，获得全额奖学金的学生也将获得一台电脑的补助金。另外，还能申请一笔5000元的额外款项，用于进一步发展自己的才能，比如参加比赛，或是提出有益于社区的社会倡议。

郑宇轩打算在未来申请5000元的额外款项，用来参加国外训练营提升技能，甚至是自费参加一些比赛，或添购武术装备。

武术是一项小众运动，一些人可能将它视为“表演艺术”。郑宇轩希望利用社交媒体带出武术的益处，包括增强体质，以及学习尊重、纪律和毅力等重要价值观。“我希望增加本地的习武人数，壮大武术界。希望有一天，武术能被纳入夏季奥运会。”

另一名奖学金得主是南大一年级生蔡佳韵（20岁），她第一主修化学与生物化学，第二主修数据分析。

两岁时父母被外派到国外工作，蔡佳韵在讲英语的环境长大，回到新加坡念小学一年级，“连自己的华文名字都不会写，与母语文化之间存在很大的隔阂”。

那一年，学校的书法课激发了她的兴趣，由此打开了认识华族文化的窗口。她说：“我通过学习写好每个字，了解华文的内涵。我原本很排斥按照笔顺写字，觉得麻烦，但自从学习书法，我体会到按照正确的笔顺才能把字写好，就会主动记住笔顺。”

蔡佳韵参加过不少国内外比赛，最近一次是在2022年世界书法回巡大展中收获金奖。她打算在申请5000元的额外款项后，组织春联义卖会和书法工作坊，也希望能为热爱书法的大学生举办比赛。