涉出售非法串流器材 男子与两公司被控上庭

涉嫌出售能非法收看英超联赛和其他娱乐内容的串流器材，一名男子和他所经营的两家公司被控上庭。

新加坡警察部队星期二（3月26日）发文告说，刑事侦查局人员于2022年10月4日到森林商业中心的多家零售店展开突击行动，从一名男子经营的两家零售店起获400多个用来观看盗版内容的非法串流器材。

据报道，在上述突击行动中，当局一共起获超过2500个、市价50多万元的非法串流器材。四名女子及13名男子因涉嫌售卖非法串流器材被捕，被捕者的年龄介于24岁至61岁。

其中一名涉案男子葛新（译音，36岁）于星期二被控24项侵犯版权的控状，指他作为两家公司Grandnew和MT Gadget+的职员，出售多个用来观看盗版内容的非法串流器材。

两家涉案公司也在同一天被控，各别面对12项侵犯版权罪，葛新也代表两家公司出庭面控。

这些串流器材通常预先安装非法应用，让用户从中观看内容。用户可通过这些非法器材，观看数百个未授权的电视频道，但这属于盗版行为。

根据控状，从葛新处起获的非法串流器材可用来观看足球赛事、电影和电视节目等，这些盗版内容版权属于英超联赛、迪士尼和华纳兄弟等机构。

被告星期二早上出庭面控，已经聘请代表律师。控方要求时间处理案件，并指代表律师也需要时间接受被告的指示。

法官批准控方的要求，被告和两家公司的案件展期至5月8日进行审前会议。

政府于2021年起禁止零售商和服务供应商提供串流平台或软件，播放未经授权的影音内容。版权所有人可起诉任何执意贩售、宣传或分发违法设备和服务，通过侵权牟利的商家。

英超联赛早前获得新加坡高等法院庭令，要求互联网服务提供商屏蔽25个最受欢迎的非法串流英超联赛节目的网站。

根据我国版权法令，任何人制作、售卖、上传、转发，或提供观看盗版内容的器材或服务都是违法的，罪名一旦成立，可被判罚款最高10万元，或判坐牢最长五年，或两者兼施。违例公司则可被判罚款最高20万元。