文物局推出新历史走道 三主题路线引领公众走进早期樟宜

走进樟宜历史走道，体验樟宜一带的休闲设施和住宅，了解早期新加坡的战争与和平，以及父辈的社区生活和交通枢纽。

三条路线涵盖23个文化遗产地点与六个地标

国家文物局星期二（3月26日）推出新的历史走道，走道位于樟宜一带，有三条主题路线，涵盖23个文化遗产地点和六个地标，通过社区民众追忆讲述樟宜的故事，追溯樟宜不同时代的演变，以及通过介绍这些年的文化、社会、经济和军事遗产变化，让公众深入了解樟宜一带的历史和故事。

最短的主题路线是4公里，主要让公众认识樟宜的休闲设施和住宅，例如洋房、帆船，以及海滩俱乐部等。

另一条长达7.6公里的路线以“战争与和平”为主题，主要探索殖民时期与军事的建筑和历史，包括樟宜监狱、博物馆和樟宜军营。

第三条路线长12公里，以樟宜社区生活及交通枢纽为主题，旨在让公众了解樟宜一带的工作、居住与生活的人事物，例如本地少有供奉佛陀和观音的拉玛印度教庙（Sree Ramar Temple）、樟宜机场和樟宜村熟食中心等。

国家文物局教育推广与社区外展司高级经理陈妍欣受访时说，希望新推出的历史走道能鼓励人们探索樟宜，重新认识它独特的魅力。

“通过新推出的樟宜历史走道，我们希望展现樟宜独特的历史，从而把文化遗产带到社区，并通过故事和照片促进社区参与。”

开设人力资源公司的胡伟樑（38岁）的父亲曾是樟宜机场控制塔台的承包商之一，他透露小时候常常会听到父亲分享机场的建造过程和樟宜地区的历史和变化。因此，他很高兴能够从父亲的视角，把樟宜一带的历史变迁呈现出来。

胡伟樑展示父亲早期在建造樟宜机场控制塔台时的照片。（龙国雄摄）

“爸爸在2016年去世，每当我经过樟宜机场都会想起他和他说的故事，以及他当时承受的日晒雨淋等。爸爸的经历也让我学会吃苦、保持谦虚。”

国家文物局（政策与社区）副局长陈子宇说，樟宜历史走道属于全新的企划，团队花了一年的筹备时间，完成三条主题路线的规划。

他也透露，国家文物局每隔10年左右就会更新历史走道的内容，早前的义顺走道包含三巴旺一代的历史古迹，直到2021年推出三巴旺历史走道后才把两者区分，因此文物局正在筹备更新义顺和金禧之行（Jubilee Walk）的历史走道。

公众可在文物局的网站下载樟宜历史走道的路线图和手册，华巫印语文版本的地图会在今年6月推出。