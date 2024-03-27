98岁阿嫲的健康秘诀

她62岁开始定期运动，75岁学排舞，82岁做义工，到90岁患癌动手术后行动自如，至今思路依旧清晰，日常生活自理也没有问题。

每天运动 规划活跃生活

“有动，没有痛；不动，就会痛。”这是陈凤钗（98岁）的生活理念。她多年来坚持运动，因为她深信保持活跃的生活方式，可让疾病远离自己。

她是职总保健疗养院（裕廊西）的住户，每个周日早上都会到天台带领院里的其他乐龄人士一起晨运。只见她有力稳健地进行伸展和拍打的动作，响亮的声音喊着口号，有时再打一套气功，实在看不出她已年近百岁。

“这些运动是我这些年来积累所学的，动作和缓，适合我们这些不能进行激烈运动的人。”比如她打的太极气功十八式第一段，无需抬腿，一套共有108次的深呼吸，最适合乐龄人士。

她虽然提倡经常运动，但也提醒不可过量：“运动固然好，但年纪大了，要懂得适可而止。”

陈凤钗表示，自己生性好动，一刻都静不下来。62岁那年和丈夫到民众俱乐部学气功，75岁则开始学排舞，夫妻两人一起过着健康的晚年生活。

“如果我们爱自己，希望身体健康，就要常运动，而且要持之以恒。”——陈凤钗（98岁）

陈凤钗自豪地说，到现在她的生活还能自理，就有赖于从年轻开始坚持不断运动。

她透露，丈夫后来患上失智症。在丈夫患病期间，她每天会搭巴士陪丈夫到职总保健活跃乐龄中心（红山）参加日间活动，同时也在该中心当义工，陪其他乐龄人士聊天、运动、做手工等，让生活过得更有意义。她在该乐龄中心当义工直到93岁高龄。

九旬患癌接受治疗 继续精彩人生

90岁那年，陈凤钗的丈夫在年初逝世，她在年底就发现自己患上大肠癌，必须动手术。

她表示，当时主治医生说只有50%的成功率，她决定不如博一下，毅然接受手术。手术非常成功，她凭借乐观的心态战胜了病魔。

她术后一度无法走动，需坐轮椅，但她不愿向命运低头，医院每周安排她做物理治疗，她为了尽早恢复走动能力，就把物理治疗动作记下来，每天勤练，很快地就无需轮椅代步。

“我洗澡、上厕所都不用别人帮忙，自己就能做！”——陈凤钗（98岁）

在接受访问时，陈凤钗不仅口条和思路清晰，身体也硬朗。她只需助步拐杖行走，自理生活，一点也不像快要达百岁的老人家。

健康长寿秘诀：饮食、睡眠、运动

陈凤钗性格开朗，与其他住户相处融洽。（图/新报业媒体）

从年轻时就开始照顾自己的身心灵健康，陈凤钗除了坚持每天运动，在饮食方面也尽量清淡，家里都选择购买新鲜、营养丰富的食材。她分享道：“以前在家烹煮三餐，最喜欢用蒸或炆的方式，既健康又不必费功夫清理灶台油渍。我也选择橄榄油、海盐等比较自然健康的食材。”

她也强调睡眠的重要性，坚持每晚7时入寝，睡到隔天早上6时，精神饱满。她鼓励大家晚上11时前就上床睡觉，这样身体才能获得足够的休息，恢复活力。

这一两年，她重拾年轻时的爱好，开始编织，消磨时间。性格开朗的她，与其他住户相处融洽。如果碰到其他老人家心情不好，她也会开解他们。

陈凤钗近来视力退化，看东西越来越模糊。她透露已开始做准备，比如给自己进行触觉训练，希望以后如果视力变差，她依然可以照顾自己。

参与社区活动 常保活跃

积极参与社区或义工活动，不仅能助人，也让陈凤钗扩大朋友圈子，学习新技能，保持积极乐观的心态。

本地不少社工机构都提供机会让乐龄人士加入义工行列；此外，遍布全岛的活跃乐龄中心（Active Ageing Centre）也推出各类社区活动如运动、出游等，供乐龄人士参加，维持活跃生活。

因为对生活充满热爱，即使面对各种挑战，陈凤钗依然以豁达的心态去面对。

“我们应该尽量看开，根据情况的变化来适时地调整心态，别钻牛角尖。放下烦恼，才能活得开心自在。”——陈凤钗（98岁）

活力乐龄SG

鼓励国人身心健康和有自信地步入乐龄，“幸福老龄化行动计划”（Action Plan For Successful Ageing）通过活力乐龄SG（I Feel Young SG）宣导活动推展，启发和鼓励国人通过三大方面保持活跃：

关怀（Care）：鼓励乐龄人士主动管理身心健康，了解如何通过预防性医疗保健、活跃乐龄计划和护理服务来保持活力和健康。

贡献（Contribute）：鼓励乐龄人士继续分享知识和专长为社会做出贡献，更把握黄金年华追求自己的梦想。

联系（Connected）：鼓励乐龄人士与至亲、朋友和社会保持联系，不脱节。

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此系列是2023幸福老龄化行动计划下的倡议。

【本文由卫生部呈献】