5月1日起 新车将预先装ERP 2.0智能行车器

从5月1日起，所有新注册的车辆将预先安装新一代无闸门公路电子收费系统（ERP 2.0）的智能行车器，到时现有电单车车主也会陆续收到安装通知。其他现有车辆的安装工作预计今年下半年起展开。

注册在公司或机构名下的车队车辆，去年11月起率先安装智能行车器（On-Board Unit，简称OBU），新电单车则从今年2月13日开始安装。

根据陆路交通管理局提供的数据，超过1万3000辆车已安装智能行车器，当中约75%为巴士和电单车等车队车辆。另有1300辆新电单车也安装了行车器。

陆交局星期四（3月28日）发文告宣布下一阶段的安装工作。所有在5月1日或以后注册的新车，都会预先装上智能行车器。授权经销商和分销商将与买家沟通，确定OBU的处理器安装位置，以及是否要安装触屏显示器。

智能行车器由处理器、传输器和触屏显示器三个组件组成，车主可选择不安装触屏显示器，而是使用相关手机应用查看有关过路费和路况等基本信息。电单车的行车器则是三个组件结合成一个。

陆交局说，目前有超过七成的车辆（不包括电单车）选择装上触屏显示器。

现有本地注册电单车车主5月起会陆续通过信件、电邮或短信接到陆交局的通知，预约前往合意的车间安装智能行车器。通知还会附上说明预约程序和行车器功能的手册。

免费安装工作从6月1日起进行，电单车车主如果未能在规定的两个月期限内完成安装，日后安装须支付35元的安装费。

至于乘用车和货车等现有本地注册车辆，则会在今年迟些时候陆续收到安装通知。当安装工作扩展至所有本地注册车辆时，将有超过300个车间能安装智能行车器。

有意提早安装的车主，可联系陆交局热线（63772255）获得协助。若希望在定期维修时顺便安装智能行车器，车主也可以直接联络获得授权的车间。

根据用户反馈 调整行车器功能和安装

根据用户的反馈，陆交局也对行车器的功能和安装做出一些调整。

在处理器方面，陆交局最先的做法是让安装人员纯粹从技术的角度决定安装位置。不过，有些驾车者反馈希望能自行选择安装位置，因此陆交局允许驾车者在可行方案中，选择最喜欢的位置。

陆交局建议将处理器装在仪表板下方左侧，其他位置包括手套箱或司机座位底下。

针对有驾车者反映难以触及处理器卡槽，陆交局鼓励他们采纳自动充值服务，减少须取出和放入付费卡的次数。

车主日后还可通过触屏显示器的按键，暂停使用插在处理器的付费卡。这意味着车主到了停车场若想使用免费停车券，无须特意将付费卡从处理器取出来，并且不会影响ERP付费功能。

陆交局目前在试行这项新功能，希望在5月推出。

智能行车器有五年保修期，与现行ERP和停车场闸门兼容。由于智能行车器号码和车内阅卡器（IU）相同，因此季票停车信息等资料会自动过渡，以方便车主。

为协助驾车者过渡至新系统，陆交局会在车间安排服务大使，向用户解释智能行车器的使用方式等。

ERP 2.0全面落实后，全岛将无须依赖实体公路电子收费闸门，节省空间和昂贵的维护成本。新系统采用的全球导航卫星系统，也有助于改善交通拥堵管理和规划。