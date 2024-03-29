新元强劲又逢长周末 上万国人赴新山大消费

数以万计的新加坡人趁着长周末，并把握新元汇率走强的好时机，越过长堤到新山消费。有驾车者被困车龙，油箱里的油几乎耗尽，仍执意为来临开斋节采购物品，有人特别为完成人生大事去美容。受访新山餐饮业者高兴地透露，短短半天卖出大约300份小笼包。

截至星期五（3月29日）晚上9时，新元兑换令吉的汇率是3.5，延续近日的坚挺势头，再碰上耶稣受难日以及即将到来的开斋节和清明节，多种因素刺激新加坡人前往新山消费和办货。

星期五早上6时，阿依拉（52岁，家庭主妇）就跟家人开车出发，但还是没能避开受困车龙的厄运。由于堵车时间实在太久，在兀兰路油箱里的油耗完了，只得提铁桶到加油站买油。阿依拉说，一家人打算到新山，添购开斋节糕饼、过节服饰和日常用品，没想到遇上望不到首尾的车龙。

邓凯铭（28岁，软件开发人员）指出，由于新元坚挺，他常到新山消费。他早上7时抵达新加坡关卡乘搭巴士，当时巴士通道的拥堵情况还好，然而汽车通道已是水泄不通。他花了一个半小时抵达新山，买了洗发精、奶粉、咖啡与麦片等日常用品。

张詠胜（28岁，财务咨询顾问）说，长周末碰上车龙是预料中事，他与未婚妻晚上11时出发，到了新山留宿一晚，隔天再挑选心仪的婚纱。他认为新山的婚纱选择多，而且收费较低，有助降低婚礼预算，未婚妻还能做新娘美甲和理发。

他预计，随着更多国人前来消费，柔佛的物价也会上涨。他会探索柔佛以外的地方，比如开车到金马仑。

许多新加坡人到新山消费，一些人选择步行到关卡。（陈渊庄摄）

张凯文（38岁，连锁店主管）利用长周末，光顾新山关卡附近的咖啡厅，也到商场购买一些护肤品。他上午从兀兰搭乘巴士，耗了两小时半才到新山，比平日多了一小时到一小时半。

罗方秀（33岁，高级执行人员）与家人在新山过了两个晚上，除了购物和享受天伦，行程还包括清明节祭拜祖先。她说，新加坡物价高涨，到新山选购必需品能够节省开支。她认为可以提早规划出行方式，比如可坐火车来避开塞车。

餐饮业者：到下午3时已卖出300份小笼包

大上海点心餐厅的林尤政（61岁，品牌负责人）说，他们有三家分店，位于KSL城市购物中心的分店多做游客生意。这个星期碰上长周末，分店顾客增加30%至40%，其中80%来自新加坡。

由于食客增加，他亲自到店里帮忙，还从其他分店调来员工，确保上菜速度快，不让顾客等太久。到下午3时左右，招牌小笼包已卖出300份。据他观察，进来的食客多是年轻小家庭和情侣，他们看准商场的消闲活动与服务，比如按摩、美甲、看电影与理发。

TEAM2理发美甲店主管刘依琳（30岁）透露，农历新年后生意就静下来，直到这次长周末终于出现人潮，估计营业额提高30%。她说，80%顾客是18岁至40岁的新加坡女性，主要来做美甲和染发。

连锁按摩店Cozy Massage Center老板郑振辉（34岁）说，按摩店开业九年，提供传统推拿、指压、调理和按摩服务，长周末有许多新加坡人到来做脚背按摩，新加坡人占了总顾客人数的95%。

记者也到绵裕亭墓园观察，没看到多少新加坡人，配合清明节前来祭祖的大多是当地人。