武吉知马路上段 大群飞虫袭餐馆

“30年头一遭”，飞虫大举入侵食肆，有食客惊呼可怕。

热心读者李小姐（30岁）发来视频，指星期四（3月28日）晚上8时到武吉知马路上段的一家印度餐馆用餐时，馆外突然出现大量飞虫。

根据视频显示，大批飞虫在餐馆外四处乱窜，还有一些“漏网之虫”飞进店内。

她说，当时她真的感到害怕，因为是她第一次看见如此大规模的飞虫乱窜。

“很可怕的，所以我只拍了3秒的视频就吓得赶紧放下手机。”

她庆幸说，还好食物上桌前，飞虫已经“过境”了，才敢继续用餐。

她指事发时，餐馆员工反应迅速，在餐厅外喷杀虫剂，10分钟后数量明显减少，而她则通知餐厅员工关灯，毕竟这里昆虫感光性较强。

老板：30年头一遭

记者星期五傍晚6时许走访印度餐馆，当时餐馆内座无虚席。餐厅老板玛尼（58岁）说，这是他开店30年来第一次遇到这样情况。

“与其说我开店30年头一遭，不如说这是我生平第一次瞧见这样的场景。”

他说，事发时已经过了用餐高峰期，因此人潮不多。不过由于当时无法避免顾客进出，因此还是有部分飞虫飞入餐馆内，庆幸餐厅员工即时做出反应。

第二天遍地虫尸

隔壁售卖婴儿用品的员工邱先生（38岁）则说，他开业一年多，首次遇到这样的情况，当时突然出现大量飞虫，有的也飞到店内。他与另一员工直到隔天早上才清理虫尸。

“我们关店时有扫，隔天早上再扫，店内外都有，数量庞大。”

附近居民再纳（30岁）则说，由于附近的树木较多，加上旁边有一个公园，因此傍晚时分昆虫会比较多。“有时候下雨前也会看到比较多的昆虫，也不知道这些飞虫是什么昆虫。”

完整报道，请翻阅2024年3月30日的《新明日报》。