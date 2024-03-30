国大脊椎中心首办健康讲座 身体发出危险讯号应及时求医

从年轻人到年长者，与脊椎相关疾病在各个年龄层都很常见。虽然大多数症状可随着治疗和时间推移而好转，但一些人的病情可能恶化并严重影响生活质量。

若身体出现“危险讯号”，如持续手脚麻痹、失去食欲、体重无故下降、有外伤且首次治疗至少四个星期后仍不见好转，或有严重病史，应及时求医。

国立大学医学组织设立的国立大学脊椎中心自去年7月成立后，星期六（3月30日）首次举办名为“脊椎疼痛该怎么办？”的健康讲座，多名医生和医护人员向300名公众讲解各类脊椎疾病及治疗选项。

国大脊椎中心主任兼高级顾问医生廖家宝副教授告诉《联合早报》， 数据显示，高达八成的人一生中都经历过背痛；本地最常见的脊椎疾病包括椎间盘突出（Slipped Disc） 、椎管狭窄（Spinal Stenosis），以及脊髓型颈椎病（Cervical Myelopathy）。

廖家宝说，鉴于本地人口老龄化，预计未来脊椎病例将随之增加；尽管疼痛是患上脊椎疾病最常见的症状之一，但除非出现危险讯号，否则无须过度担心。

一些危险讯号包括常出现夜间疼痛、体重无故下降、没有食欲、有外伤、手部或脚部麻痹、从脊椎到四肢酸痛、无法排尿或失禁，又或者接受原有治疗四至六个星期后症状持续，及有严重病史如曾患有癌症、骨质疏松症或风湿病者，出现这类症状后应及时求医。

廖家宝说，国大脊椎中心集合国大医院、亚历山大医院和黄廷方综合医院三家医院的资源，为脊椎病患者提供一站式跨学科护理 。未来国大脊椎中心也有意通过社区护理计划扩大对外联系，如举办更多健康讲座，提高民众对脊椎健康的知识。

他强调，不是所有脊椎问题都需要介入性治疗，国大脊椎中心希望通过社区外展活动，如安排各类检查及与脊椎相关疾病支援小组合作，达到预防胜于治疗的效果。

照顾脊椎小贴士 保持活跃不要久坐

询及照顾脊椎的小贴士，国大医院首席物理治疗师曾耀辉建议公众保持活跃、不要久坐，例如每隔半小时至一小时就站起来走动。此外，也可尝试做一些背部伸展和锻炼肌肉的运动，每周三到四次。

健康讲座现场除了免费为出席者进行脊椎侧弯（Scoliosis）和骨质疏松症检查，新加坡脊椎侧弯支援小组的成员也在场分享心路历程，为患者和看护者加油打气。

脊椎侧弯支援小组创办人兼主席廖嘉薇（45岁）透露，小组在2004年成立，目前成员近1700人，包括患者、患者家长、看护者和义工。他们希望通过分享经验及提供精神上的支持，让患者知道有人与他们同行。