本地首个“居场所”活跃乐龄中心 年长者可自主组织活动传授技能

本地首个以“居场所”概念运作的活跃乐龄中心正式开幕，报名开放两周内，已有120名居民主动参与。他们可以自主组织活动，把技能传授给同辈或下一代，积极做出贡献。

惠爱社区中心（FaithActs）联合非营利机构“Ibasho”（居场所）星期六（3月30日）在女皇镇保健区（Health District @ Queenstown）成立本地首个以“居场所”概念运作的活跃乐龄中心。

“居场所”（Ibasho）概念源自日本，其意为”一个能让你感到宾至如归、可以做自己的地方”。

全球首个“居场所”在2011年东日本大地震后，于2012年在日本成立。它旨在预防社会孤立，尊重长者的贡献，促进社会和代际融合。这个概念后来也被引入菲律宾和尼泊尔。

女皇镇社区在2022年5月至11月通过四部分的工作坊，引入这个活跃养老概念。新中心不只要创建一个温馨舒适的社区空间，也提供一个场地，让年长者有机会和各个年龄层的社区成员接触，将经验传授给年轻人。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪出席开幕仪式，并为位于玛格烈通道（Margaret Drive）的新中心剪彩。

他致辞时说，随着新加坡步入老龄化，这种人口结构的转变肯定须要在基础设施和软件方面做出新调整，要更加重视年长者在社会中的积极作用。“希望没有人在孤独中老去，而是在一个人人都受到珍视的社区中优雅地老去。”

陈杰豪也引用俗语“家有一老，如有一宝”，以鼓励年长者通过中心学习新技能，并积极、自信地与社区和年轻人分享他们丰富的学识与智慧，为社区做出贡献。

谈及与其他乐龄中心的不同，新加坡国立大学人口健康中心副执行理事兼“居场所”创始人清田英巳副教授受访时说，“居场所”不仅没有年龄限制，还会让参加活动的跨代际人群相互交流，同时确保年长者有更多的话语权和主导权。

为了跨代际交流，新中心也成立一个跨代核心委员会，负责策划和安排活动，为居民举办各种工作坊，24名委员会成员年龄介于19岁至86岁。

“居场所”八大理念 盼扭转社会对年长者既定印象

“居场所”共有八大理念，包括尊重长者智慧、常态生活、去边缘化、自主社区、多代际共处、接纳不完美等。

清田英巳指出：“我们希望扭转社会对年长者的既定印象，他们来中心参加活动，不是来等着被照顾，被指导的，他们可以自主地组织工作坊，把自己的技能传播给同伴或者下一代。”

76岁的林金兰是负责策划与教授手工艺课程的委员之一。她自小喜爱手工艺，平时通过网络视频自学手工技能，她可以把旧布料裁剪缝制成惟妙惟肖的手工布玫瑰等。

通讯及新闻部兼国家发展部高级政务部长陈杰豪（右二）在林金兰（左三）和朋友一同组织的手工艺课程展位上，拿着布料手工艺品合影。（梁麒麟摄）

她说：“一开始比较难吸引邻居朋友尝试踏出第一步，但是按照他们的需求调整课程后，反响不错。看到同伴完成作品，她开心，我也很快乐。”

沙亚安（Rai Shayaan Ahmed Kharal，19岁）是一名理工学院三年级学生，他是委员会中年龄最小的。

他受访时说，团队去年举办两场数码工作坊，未来还将继续，希望年长居民学会后，可以去教其他人，形成年长者互惠互助的循环。“尽管他们都比我年长，却都很好学，还和我分享人生经历。他们平静乐观的人生态度，让我深受启发。”